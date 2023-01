Ana María González Forero, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, es una mujer basada en datos. Tiene las cifras de la ciudad claras y por eso plantea la necesidad de ser estratégicos para enfrentar de manera efectiva los principales retos que aquejan a la ciudad, en este 2023, son inmensos: inseguridad, corrupción, explotación infantil y presencia de bandas criminales. A diciembre de 2022 la ciudad cerró con 354 homicidios, y solo en el último mes se han reportado 25, según cifras de la Policía Nacional.



Autorregulación y corresponsabilidad son dos palabras que parecen ser el motor de la secretaria para enfrentar la ola de inseguridad que se vive. “Autorregulación es el control que deben tener los ciudadanos para no tomar alcohol en exceso, para no manejar con tragos. Es el control que deben tener en la interlocución con otros, para evitar riñas y peleas. Lo otro es corresponsabilidad, es fundamental que los dueños de restaurantes y bares colaboren con las autoridades para controlar el consumo excesivo de alcohol y la explotación sexual”, dice.



También es importante la cooperación internacional para enfrentar retos comunes como la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero. Estos son delitos convergentes que requieren de un enfoque de corresponsabilidad.



Uno de los principales desafíos es la explotación infantil. De acuerdo con la secretaria, los problemas de prostitución se resuelven en la prevención de la violencia doméstica, ya que gran parte de estos vienen de abusos durante la infancia.

“Están muy naturalizados el abuso sexual y la hipersexualización de las niñas, lo que genera un ambiente propicio para la prostitución infantil. No hay sanción moral por parte de la sociedad”, señala.



La prostitución y la explotación infantil son la convergencia de muchos problemas estructurales. No hay un soporte social para afrontar la violencia de género ni para la educación sexual, según la secretaria.

“Desde la Alcaldía –añade González– se han hecho campañas, como ‘La muralla soy yo’, que la gestiona la corporación de turismo con la organización Renacer, en la que se busca que todos los actores de la cadena de valor turístico entiendan que quienes impiden que la explotación sexual suceda somos todos. La Policía tiene su propia campaña que se llama ‘Eso no va’, que está enfocada hacia los consumidores de prostitución. La legislación en Colombia no persigue a los que venden sexo sino a quienes compran. En el aeropuerto también hay una oportunidad de hacer publicidad disuasiva contra la explotación infantil, que no se está aprovechando”.

La inversión extranjera en finca raíz poco ayuda a combatir la explotación infantil y otras actividades ilegales. “Cartagena es perfecta para que se limite la inversión extranjera en finca raíz –anota–. Porque se reduce la especulación y se evita que los bienes muebles se usen para fines ilegales”.



El turismo es una de las actividades económicas más importantes para Cartagena. Según la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), la ciudad recibió 7’211.274 viajeros en el 2022. Según González, el flujo de pasajeros está lejos de ser el tipo de turismo sostenible y responsable. “Hay que buscar el target de turismo que sí aporta a la ciudad, que no contribuye a la inseguridad, la violencia y la explotación sexual”, dice.

En las campañas de comunicación para atraer turismo hay que fijarse en la calidad del viajero. Con todos los eventos y actividades culturales que se celebran en la ciudad, eso se puede lograr. “Se gana competitividad cuando se protege a los niños, cuando se es más incluyente en el mercado, cuando hay unos discursos de protección y de bienestar de todos y no solo de los viajeros”, afirma.

¿Cuál es el target de turismo que se quiere para Cartagena? Hay una demografía específica para el festival de música, de cine, el Hay Festival y el turismo de eventos. Aún así, hay otro tipo de turismo que no le aporta nada a la ciudad.

“La administración anterior vendió la ciudad como turismo nocturno, y el night life de Cartagena atrae un turismo poco calificado”, dice. Hay muchas oportunidades para contribuir a mejorar la calidad de los viajeros. Están la historia, la arquitectura, los mercados populares, las tradiciones de la gente y la gastronomía. Ahí es donde se deberían enfocar al vender la ciudad como destino.

Cartagena es patrimonio histórico y cultural de la humanidad desde 1984. Ante la Unesco, La Heroica ha tenido llamados de atención desde el punto de vista patrimonial, como la famosa construcción del edificio Acuarela, que se espera que este año se pueda empezar con el trabajo de demolición. Pero en temas socioculturales no ha habido muchas exigencias, a pesar de los problemas que existen. Y es que el turismo no se refleja en la calidad de vida de la mayoría de la población cartagenera, en algunos casos exacerba las diferencias, alimenta los procesos de gentrificación y, por ende, la exclusión social.

Son muchos los retos que tiene Cartagena. Se requiere de una estrategia multidimensional, de autorregulación y corresponsabilidad, como lo propone la secretaria del Interior, para hacerle frente.

Diana Pardo

Especial para el tiempo