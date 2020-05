Gobernadora Elsa Noguera envía mensaje para frenar el covid-19

Hemos finalizado una semana más de cuarentena, con cifras preocupantes para el Atlántico. Los casos de contagios se triplicaron y los próximos 10 días, según los expertos, van a ser peores, como consecuencia de la indisciplina social de las últimas semanas.

¡Esto es en serio!. Estamos en medio de una guerra, sin balas, pero es una guerra, contra un enemigo invisible, pero implacable, que atenta contra la vida de todos. Este es un virus que ha hecho estragos en el mundo, dejando dolor y muerte, y aquí ya comenzamos a sentirlo: Llevamos 20 fallecidos en nuestro departamento, 11 en Barranquilla, 6 en Soledad, 2 en Malambo y uno en Puerto Colombia.



Por eso con nuestros alcaldes y la fuerza pública tomamos medidas drásticas para que la gente se quede en casa, como son el Toque de Queda y la Ley Seca. Pero si no somos disciplinados y acatamos las medidas, vendrán momentos mucho más difíciles.



Tenemos que ser disciplinados y salir de casa sólo lo estrictamente necesario. Y aquellos que trabajan en sectores autorizados, por favor, sigan al pie de la letra los protocolos de bioseguridad. Adicionalmente pedimos a los empresarios que doblen esfuerzos y extremen las medidas de protección de su personal.



Yo sé que no es fácil; no estamos acostumbrados al encierro. Pero es la forma más segura de evitar el contagio. Tomemos conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando. ¡La vida de todos está en juego!



Quédate en Casa.