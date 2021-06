‘La reina del flow’ arremete contra Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa anunció formalmente este miércoles su aspiración a la Presidencia en 2022, candidatura que iniciará a través de la recolección de firmas.



En entrevista con EL TIEMPO, Peñalosa manifestó que “de lo que se trata aquí no es de izquierda o de derecha, sino de mejorar la vida de la gente”.



Sobre su aspiración, agregó que “mucho más elocuentes que mis palabras son mis hechos y revisar qué he hecho para ello. Tenemos una coincidencia feliz y es que otros aspirantes, como Sergio Fajardo o Gustavo Petro, han sido alcaldes. La idea es que comparemos quién hizo más por el medioambiente, por los ciudadanos más pobres, por la salud, por la movilidad, por la educación. Si los ciudadanos lo que quieren es un campeonato de carreta, esa es una opción, pero parto del supuesto de que los ciudadanos quieren es un trabajo respetuoso y eficaz que les mejore la vida y aquí se trata de quién es eficiente para mejorarles la vida”.



A la aspiración presidencial de Peñalosa, la actriz Carolina Ramírez, quien en la actualidad protagoniza la serie ‘La reina del flow, reacción a una caricatura de Matador, también en EL TIEMPO.



Ramírez trinó: el chiste se cuenta solo, ¿Enrique Penalosa presidente? ¡Hágame el ** favor! Tremendo pelele. Este es “pior” que el títere actual”.



La actriz es una de las figuras de la televisión que muestra su opinión de manera contundente a través de redes sociales, como Julián Román, Adriana Lucía y Margarita Rosa de Francisco.



De otro lado, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, manifestó que Peñalosa haría un buen papel como mandatario del país.



Destacó que transformó a Bogotá y que tiene una capacidad de ejecución extraordinaria. A esto agregó que "no habla cháchara". Tomás Uribe terminó señalando que "sería un gran presidente".



