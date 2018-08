Caribe, un rincón con posibilidades de negocio

Colombia definitivamente es un país atractivo para la inversión extranjera directa. Muestra de ello es que es el tercer receptor de capitales foráneos en América Latina, después de México y Brasil. Y una de las regiones a las que prefieren llegar esos inversionistas es a la costa Caribe. Se trata de una zona con una ubicación estratégica –está cerca del canal de Panamá–, en la que se encuentran tres de los

puertos más importantes del país, lo cual le permite estar conectada con el mundo, ser la puerta de entrada y salida; además dispone de infraestructura adecuada.



Esta es una región que cuenta con una red articulada de ciudades (197 municipios), que aportan en diferente forma a la economía regional, la cual participa con el 15,3 por ciento en el producto interno bruto (PIB) nacional.



Actividades como la industria manufacturera, el comercio, el turismo, la extracción de carbón, la agricultura, la ganadería y los servicios financieros, entre otros, integran la economía de la zona norte de Colombia. Productos como yuca, ñame, aceite de palma, plátano y mango, así como carbón, petróleo, ferroaleaciones, polipropileno

e insecticidas, hacen parte de la oferta del Caribe. Sin embargo, no es una zona

autosuficiente. El 65 por ciento de lo que le compra al mundo son materias primas y bienes intermedios que no se producen en el país o en el Caribe, y adquiere de otras regiones alimentos que no se dan en la región.



“El Caribe tiene toda una vocación agrícola, pues sus suelos son muy ricos. Tenemos mucha agua; el río Magdalena desemboca en el Caribe, y los ríos Cauca y el San Jorge forman La Mojana. Pero a pesar de tener esa vocación, nuestra despensa agrícola de productos alimenticios está centrada en el resto del país. Las frutas y legumbres,

por ejemplo, vienen especialmente de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Y aquí hay una gran oportunidad, pero el reto es consolidar y fortalecer esa despensa agrícola,

justamente ahora que hubo una negociación de paz, y el Caribe juega un papel primordial”, señaló María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena.



El Caribe le compra al mundo una variedad de bienes. Datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señalan que entre los más importantes están: petróleo, abonos minerales, derivados halogenados, tubos y perfiles de hierro, neumáticos

nuevos, polímeros de etileno, pescado congelado y partes de vehículos, entre

otros.



Esas compras que hace al mundo y a otras regiones sin duda representan oportunidades para que todos los interesados puedan desarrollar negocios

en esta zona del país. Por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Santa Marta,

con aliados como la Universidad del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, Invest Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, entre otras entidades, se desarrollan diferentes acciones para lograr la atracción de inversiones en otras actividades

productivas. Por ejemplo, uno de los sectores por aprovechar desde este departamento es la agroindustria.



“Cerca del 60 por ciento del territorio del Magdalena tiene potencial para desarrollo

agroindustrial en renglones como frutas, hortalizas, industria de la madera, acuicultura, e industria cárnica, con la tecnificación previa de la explotación

ganadera. Todas son opciones con demanda abierta y creciente en los mercados nacional e internacional”, señala el presidente de la Cámara de Comercio, César Riascos Noguera.



Por su parte, desde ProBarranquilla se promueve la inversión en sectores como el de

metalmecánica, químicos y plásticos, materiales para la construcción, logística y transporte, tercerización de servicios y turismo y salud, entre otros.

Turismo, un sector para aprovechar más

Uno de los sectores llamados a sacarle provecho es el de turismo. Si bien es una de las actividades sobre las cuales se sustenta esta región del país, y que a

través del subsector de restaurantes y hoteles representa el 5,3 por ciento del PIB de la región, hay aún espacio para trabajar y potenciar esta área.



“El Caribe cuenta con grandes puntos de centros turísticos. Tenemos en Santa Marta

uno de ellos, y, lógicamente, está Cartagena, que es el principal de la región y el país. En la capital de Bolívar seguimos creciendo a pasos agigantados, entre el 2015 y el 2018 pasamos de ofrecer 8.000 habitaciones a 15.000 habitaciones, y los niveles

de ocupación siguen siendo muy buenos. Aquí hay un gran atractivo para el turismo nacional y el internacional”, señala María Claudia Páez.



Uno de los renglones que más están creciendo es el turismo de naturaleza. Y la región Caribe tiene varios atractivos. La Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural La Macuira, en La Guajira, el nudo de Paramillo (entre Antioquia

y Córdoba), las islas del Rosario (Bolívar) y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal (entre Sucre y Bolívar) son zonas que le dan la posibilidad a esta región de ofrecer alternativas de inversión y de negocio.

Del Caribe para el mundo

La tarea de diversificar los productos en esta región del país es continua y sus departamentos deben seguir trabajando para encontrar nuevas ideas de negocio con potencial de exportación, especialmente para que puedan aprovechar los caminos de los tratados de libre comercio (TLC) que aún están vigentes en Colombia. Y aunque el principal producto de exportación de esta región es el petróleo, no todo se centra en él y tampoco es cierto que el país solo pueda vivir de la extracción y comercialización

de este recurso para mantener sanas sus finanzas.



Hay otros productos que se producen y exportan en los departamentos de la Costa colombiana y que son muy apetecidos en el mercado internacional. Para destacar, la industria de los agroalimentos, la metalmecánica, los químicos y los textiles. Su comercialización en el exterior, según datos de ProColombia, entre enero y mayo del

2018 fue por 1.636 millones de dólares, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que el crudo no influyó en este indicador.

Los que jalonan la balanza positiva

De los ocho departamentos que componen esta región colombiana, cinco registraron superávits en sus balanzas comerciales, lo que ayudó a impulsar el resultado en conjunto de la región. Entre ellos se encuentran: Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena y Córdoba.



En el caso de Cesar, es el que mayor superávit registra, con 3.777,3 millones de dólares en 2017, y creció además un 46,2 por ciento frente al 2016. Y entre enero y abril de este año, el saldo a favor llegó a 1.235,9 millones de dólares, mostrando

también un crecimiento con relación al mismo periodo del año pasado, en 72,4 por ciento.



Los principales productos que compra este departamento son vehículos para mercancía y neumáticos nuevos. En el caso de La Guajira, que es el segundo departamento con mayor superávit, las circunstancias son similares a las de Cesar, pues el principal producto de exportación es el carbón.



La diferencia entre las exportaciones y las importaciones de este departamento arroja un saldo positivo de 1.889,8 millones en 2107, y uno de 758,2 millones en los cuatro primeros meses de este año.

Los atractivos

“La Sierra Nevada de Santa Marta como único pico nevado sobre el litoral en el

mundo, la Ciénaga Grande, entre otros activos naturales únicos, son oportunidades para desarrollar un turismo no masivo, sino selectivo y respetuoso con el

medioambiente, que busca experiencias únicas. Oferta que se puede estructurar en

el territorio”, señala la Cámara de Comercio de Santa Marta. Igualmente, se trabaja en Bolívar en el avistamiento de aves.



María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, explicó que desde esa entidad y la Gobernación se hace una gran apuesta en la ruta de la paz hacia Montes de María. “Trabajamos en fortalecer productos como el avistamiento de aves. Tenemos un proyecto con la cooperación de Suiza y la Comisión Europea. Hay una gran posibilidad, pero se trabaja también en el fortalecimiento de controles

a temas como la explotación sexual infantil, entre otros”, dijo Páez.