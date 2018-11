La vía Villavicencio - Yopal tendrá 45 puentes nuevos

La construcción de 45 nuevos puentes viales y 40 peatonales hacen parte del proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, que incluyen las dobles calzadas entre Villavicencio y Cumaral (Meta) y entre Aguazul y Yopal, y la ampliación a lo ancho de la actual vía y mejoramiento de su trazado entre Cumaral y Aguazul.

Esas son las características principales que tendrá la vía que hace parte de autopistas de Cuarta Generación (4G), proyecto reactivado la semana pasada con las firmas del Otrosí 03 y del acta de inicio de la obra entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente).



El gerente de Covioriente, Óscar Hernández Gaona, contó que ya están en actividades en el primer tramo de la vía entre Villavicencio y Cumaral, con la movilización de los subcontratistas y espera que en las próximas horas se vea movimiento en la variante de Cumaral que es el primer frente de obra que van a trabajar.



Confirmó que durante la fase de pre construcción, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) les concedió la licencia ambiental de la unidad funcional uno, entre Villavicencio y Cumaral, en el segundo trimestre del año pasado, y obtuvieron los permisos ambientales, entre Cumaral y Yopal, tramitados ante las corporaciones ambientales Cormacarena y Corporinoquia.

El corredor vial incluye construir las dobles calzadas entre Villavicencio y Cumaral (Meta) y entre Aguazul y Yopal. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Hernández Gaona expresó que aún no tienen la disponibilidad total de predios, pero cuentan con la suficiente para dar inicio a las obras en varios frentes de trabajo. En la unidad funcional uno, es decir en el tramo entre Villavicencio y Yopal, disponen el 78 por ciento de los predios, mientras en la unidad funcional siete, entre Aguazul y Yopal, disponen del 47 por ciento de los terrenos, que corresponde a los 42 kilómetros de doble calzadas que se van a construir.



Reconoció que siguen las diferencias con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Interventoría por los diseños de la doble calzada entre Puente Amarillo (Villavicencio) y Cumaral, que debe resolver el Tribunal de Arbitramento.



No obstante, para reactivar el proyecto las partes acordaron, tras varias mesas de trabajo y rondas de observación, trabajar en las zonas donde los diseños no han sido objetados. También se acordó reducir la doble calzada en Cumaral y construir la ciclorruta entre Villavicencio y Restrepo.



Hernández Gaona explicó que parte de las definiciones que quedaron consignadas en la modificación contractual, que se suscribió la semana pasada con la ANI, fue reducir la sección de la doble calzada entre el inicio de la variante y el acceso al casco urbano de Cumaral.



Ahí, en lugar de tener las especificaciones de una vía nacional de 80 kilómetros por hora se va adoptar la sección vial del plan de ordenamiento territorial del municipio. “Será una doble calzada, pero más estrecha y nos hemos dado un plazo para que al diferencia de inversión que salga de ese cambio de diseño sea utilizada para otras obras, una de ellas es la ciclorruta entre Villavicencio y Retrepo”, dijo.



Para efecto de la ciclorruta presentaron un prediseño a los alcaldes y la Gobernación del Meta y están a la espera de que la ANI dé el aval para hacer los diseños de detalle y poder ejecutar la obra.



De la doble calzada entre Aguazul y Yopal, el gerente de Covioriente expresó que quedó como fue diseñada y no objetado por la interventoría, pero ante múltiples solicitudes de la comunidad y de la administración de Yopal se está evaluando la posibilidad de construir un intercambiador que aliviane el tráfico que llegaría en doble calzada al casco urbano.



Allí, dijo, no hay una infraestructura vial para recibir esa doble calzada, obra que es competencia del municipio, y se propone que en las calles 30 o 50 hacer un intercambiador con estas dos vías que están proyectadas llegar hasta la vía nacional.

“Ese es un asunto que esperamos poder presentar una alternativa a la ANI y al municipio con el fin de hacer unas modificaciones al diseño en los últimos tres kilómetros de la vía”, contó el gerente de Covioriente.



El corredor vial contempla la construcción de dos estaciones de peajes nuevos. Uno en Tacuayu, en Monterrey, y otro en Yopal y su funcionamiento entrará en operación una vez se finalicen los tramos donde se encuentran. La construcción del mejoramiento de la vía entre Cumaral y Yopal se debe entregar en tres años y las dobles calzadas en cuatro.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1