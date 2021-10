‘Candidatos presidenciales les propongo que no hagan política con la paz’

Embajadora, su país le ha apostado mucho al acuerdo de paz, ¿cómo ve la campaña política a la luz de lo que está en juego en materia de cumplimiento del acuerdo de paz? ¿Se va con alguna preocupación al respecto?

​

Lo clave es que los candidatos muestren su compromiso de implementar el acuerdo de paz en Colombia. Si no quieren decir que apoyan el acuerdo, digan cómo van a liderar el país para que logre estar en paz. Esto va a requerir acuerdos con otros grupos armados, como el Eln y los sucesores de los paramilitares. ¡Vale la pena! Es importante que no usen la paz para hacer política, pues eso daña lo que se ha logrado.



Le puede interesar: Análisis: ¿qué significa que disidencias de Farc tengan 5.200 combatientes?

¿Quien llega a sucederla está en la misma línea?



¡Claro!, Fiona Nic Dhonnacha será la embajadora desde el lunes. Además, Eamon Gilmore, el expolítico irlandés que es enviado de la Unión Europea para el acuerdo de paz, también seguirá al frente con toda su gran experiencia y sabiduría. Irlanda está firme con Colombia. ¡Sin una paz sostenible en Colombia, cómo vamos a traer turistas e inversionistas irlandeses acá!

¿Usted hace parte del grupo de embajadores que lamentan que el actual gobierno de Colombia no haya cumplido con más ahínco el acuerdo de paz, o es afín al gobierno Duque en que la implementación del acuerdo va por buen camino?

​

El cuerpo diplomático tenía mucha expectativa sobre lo que iba a hacer este gobierno en materia de implementación del acuerdo, por llamarlo Paz con Legalidad, pero yo siempre les digo a mis colegas que debemos tener paciencia. Este es un trabajo de toda la sociedad colombiana, no solo del Gobierno. El presidente Duque ha avanzado en temas importantes, como la reincorporación, y ha dejado funcionar al sistema integral.



Cuando hay mucha impaciencia en la sociedad, la comunidad diplomática se puede contagiar de esa impaciencia y frustración; pero hay que reconocer los logros, como el compromiso del Partido Comunes y de los excombatientes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Este es un proceso muy difícil y político. Se dan dos pasos adelante y uno atrás, o uno adelante y dos atrás, lo que es perfectamente normal en un proceso de estos.

Irlanda firmó su acuerdo de paz hace 23 años, y a pesar de eso, se sigue hablando de impedir que resurja la violencia, lo cual muestra que los acuerdos de paz tienen siempre puntos frágiles. ¿Qué tan frágil ve el acuerdo que hizo Colombia con las Farc y cómo recomendaría fortalecerlo?

​

No veo que el proceso esté frágil, pero tampoco se puede dar por hecho. No puede fracasar, no solo por el dinero invertido –que también es importante– sino porque este es prácticamente el tema de mayor consenso y unidad para los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Los diplomáticos a veces nos enfocamos demasiado en los asesinatos y en temas de derechos humanos –y claro que debemos hacerlo–, pero tenemos que ver cómo ayudar al Gobierno a solucionar lo que hay detrás, como la dificultad para hacer presencia de Estado en todo el territorio.

Me voy con mucho pesar, pero tengo tres hijos adolescentes que aunque hicieron todo para adaptarse, ahora escuchamos su deseo de regresar FACEBOOK

TWITTER

Su llegada a Colombia como primera embajadora de su país en el nuestro se dio al tiempo con la apertura de 6 nuevas embajadas de Irlanda en el mundo, dos de ellas en América Latina, en el marco del programa Irlanda Global. ¿Por qué vino justo al país donde se acababa de firmar un acuerdo de paz?

​

No fue planeado, pero es curioso porque cuando fui cooperante en El Salvador, ese país llevaba poco tiempo de haber firmado su acuerdo de paz; igual que cuando trabajé en Mozambique. Por eso, y por la experiencia de Irlanda con la paz, puedo ver las ventajas del acuerdo de paz de Colombia. Tomó todo lo bueno de otros acuerdos en el mundo y agregó aspectos muy positivos, como el enfoque transversal de género y étnico. Ustedes lo dan por sentado, pero lograron algo increíble: la dejación de las armas en 9 meses. En Irlanda tomó como 7 años. Además, el sistema integral JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda, en nuestra humilde opinión, es un modelo para el mundo.

¿Qué nos falta?



Diálogo. Ustedes tienen todos los mecanismos para el diálogo en el acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), pero no los están aprovechando como deberían hacerlo.



Embajadora, no ha cumplido ni tres años en el cargo, ¿por qué se va antes de que venza su periodo como diplomática en Colombia?



Me voy con mucho pesar, pero tengo tres adolescentes que aunque hicieron todo para adaptarse, con la pandemia les fue difícil, pues no habían establecido sus amistades. Mi esposo y yo hemos criado a nuestras dos hijas y un hijo para que tengan su propia voz, y eso justamente nos ha llevado a escuchar su deseo de regresar.

Los retos de ser mujer en una posición de liderazgo…

Sí, tenemos que reconocer esas diferencias. Y aunque seguramente en mi familia, si el embajador hubiera sido mi esposo, habríamos tomado la misma decisión, la realidad en el mundo diplomático es que hay muchas mujeres solteras o que tienen sus familias lejos. Sacrificar este tiempo con mis hijos no era una opción para mí. Estoy dejando el mejor puesto de la historia de mi vida por balancear mi papel como madre (se le quiebra la voz)… Pero ojalá tenga la oportunidad de volver.



Gracias por compartir algo tan personal y pertinente para quienes trabajamos por la equidad de género. Viniendo de usted cobra mayor significado, pues se propuso dejar un legado en esta materia, como cuando celebró con igual importancia el Día de Santa Brígida y el de San Patricio…



El rol femenino ha sido muy importante en Irlanda, comenzando con Santa Brígida y varias protagonistas un poco revolucionarias de nuestra historia. Ni qué decir de Mary Robinson, nuestra primera mujer presidenta. En Irlanda, casi el 30 por ciento de las embajadoras somos mujeres. Para mí es importante hablar de esto para estimular a más mujeres a asumir roles de alta responsabilidad.



… Sin que eso implique sacrificar la vida personal. Gran lección. Embajadora, la veo realmente triste por irse de Colombia…

​

Yo vine a Colombia por primera vez como mochilera, hace unos 24 años. Al salir de trabajar en cooperación internacional en El Salvador hice un viaje por América Latina. Estuve un mes en cada país. Acá anduve en bus a toda velocidad por las montañas, pensaba que iba a morir (risas). Solo me faltó ir a Venezuela, Brasil y Paraguay. Y aunque me van a matar mis amigos latinoamericanos de otros países, tengo que decir que dos países se quedaron en mi corazón: Cuba y Colombia.



Le puede interesar: Los rostros de las potenciales candidaturas a las curules de paz

¿Y eso por qué?



En ambos países sentí que podía debatir con la gente sobre temas importantes de la vida, cosa que yo no había tenido en Irlanda. Y también me parecía increíble que a pesar de que Colombia tenía un conflicto, la gente era alegre, iba a la rumba, compartía con extranjeros, como yo. Esa esperanza y resiliencia me impactaron mucho, igual que en Cuba. Además, la calidez de la gente me pareció muy afín a lo que somos los irlandeses.

La inversión de Irlanda en Colombia ha aumentado, y ahora tenemos empresas que ni ‘suenan’ a irlandesas, como la aerolínea Viva Air. ¿Cuáles son las próximas que llegarán a Colombia y con qué monto de inversión?

​

Cuando llegué, en 2019, había tres empresas irlandesas. Hoy tenemos más de 10. Ahora hay interés de Mainstream Renewables de invertir en Colombia un monto similar al que tienen en Chile: 100 millones de euros. También Rubicon Infrastructure ya tiene algunas inversiones. Varias empresas de tecnología, como Boatyard, y de fintech están estudiando la posibilidad de invertir. Hay también interés en suministro de aparatos y dispositivos médicos, leche deshidratada para bebés, hoteles y turismo.

Pero mientras que Irlanda en 2019 tuvo exportaciones a Colombia por 162 millones de euros, las exportaciones de Colombia a Irlanda fueron solo de 32 millones de euros, y bajarían debido a que Irlanda ya no comprará más carbón. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado irlandés para los productos y servicios colombianos?

​

No creo que bajen más, pero sí hay que aprovechar el potencial de crecimiento con café, flores, aguacate, frutas exóticas, banano, azúcar... Somos una pequeña isla, nuestro futuro depende de alianzas con países como Colombia, con los que compartimos compromisos globales en calidad, derechos humanos, etc.

Hay que sacar provecho de los grupos multilaterales y hacer uso de los mecanismos de cooperación internacional FACEBOOK

TWITTER

Usted recordó recientemente que Irlanda era uno de los países más pobres de Europa en los 70 y que ahora es el segundo país más rico de la Unión Europea. En ese sentido, ¿qué lecciones puede aprender Colombia de Irlanda?



Hay que sacar provecho de los grupos multilaterales y usar los mecanismos de cooperación internacional. Para Irlanda fue muy importante ingresar a la Unión Europea e implementar sus modelos de equidad. También tuvimos una tasa impositiva atractiva para la inversión extranjera y le apostamos a nuestra capacidad de producción de alimentos, eso nos dio un nicho. Además, invertimos mucho en educación. Hasta los 18 años fue obligatoria y gratis para todo el país y, en los 90, la universitaria pasó a ser gratuita. Así pudimos ofrecer muy buena mano de obra para los inversionistas. Y, claro, la violencia paró.



Le puede interesar: Las tres razones por las que los precandidatos buscan firmas para el 2022

A propósito de educación, ¿en qué consiste el memorando de entendimiento que van a firmar entre los ministerios de Educación de ambos países?



Esto fue impulsado por la Embajada de Colombia en Irlanda y nuestro Ministerio de Educación. El enfoque es en preparación de profesores y en diversificación del pénsum académico. Además, queremos más estudiantes colombianos en nuestras universidades y más intercambios académicos entre los dos países. Todo esto es porque nosotros estamos convencidos de que este país va a salir adelante; tiene toda la posibilidad de hacerlo. Estamos agarrados de la mano con ustedes en este viaje.





CLAUDIA PALACIOS

ESPECIAL PARA EL TIEMPO