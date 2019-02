Harold Tejada se consagra como el mejor rutero sub 23 de Colombia

Como el mejor rutero del país en la categoría sub23 se consagró el corredor del equipo profesional continental Team Medellín, Harold Tejada, al ganar las dos pruebas que se disputaban en su categoría en el Campeonato Nacional de Ciclismo que se corre en carreteras del Meta.

El viernes ganó la contrarreloj y un día después la prueba de ruta que inició en Puerto Gaitán y concluyó con un circuito en Villavicencio, en una distancia de 217,5 kilómetros.



Tejada reconoció que se resguardó en el lote y apenas faltando 300 metros “cerré los ojos pensé en Dios y ya... gané”, dijo al término de la prueba. La medalla de plata la ganó Johan García, de Manzana Postobón (Cundinamarca), y la de bronce Santiago Ordóñez, de EPM Scott (Caldas).



La prueba comenzó con una fuga de ocho corredores en el trayecto entre los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López con dos pedalistas de Boyacá, dos del Valle, y de a uno ciclista de los equipos Postobón, Coldeportes Zenú, Bogotá y Orgullo Paisa, grupo que alcanzó a tener 1,38 sobre el principal.

En el podio Johan García,, medalla de plata; Harold Tejada, campeón, y Santiago Ordóñez, medalla de bronce. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

No obstante, por el fuerte ritmo y el asfixiante calor el lote puntero se empezó a disgregar y ante de llegar a Villavicencio fueron alcanzados por el grupo principal, circunstancia que aprovechó Elkín Palmar para intentar llegar en solitario a la meta, pero fue alcanzado en el circuito que se cumplió en Villavicencio.



Los repechos de 200 y 400 metros antes de la llegada la meta terminaron por seleccionar el grupo principal y a 800 metros de la línea de llegada Johan García atacó muy fuerte, pero Harold tejada le respondió y dio el zarpazo final a 300 metros de la meta.



“He venido con gran constancia, he corrido el Tour de l’Avenir, donde aprendí mucho, no se me habían dado las cosas y después de ganar hay que disfrutar y seguir día a día y hacer las cosas con amor”, agregó el campeón de la contrarreloj y la ruta sub 23.



Damas



En la categoría élite de la rama femenina ganó la medalla de oro Blanca Liliana Moreno del equipo Astana Pro Team, de Bogotá; la de plata fue para Jessica Parra del Durango-Specialized-IED de México, de Bogotá, y tercera fue Estefanía Herrera de Antioquia.



En la sub 23 femenina Daysi Puin, de Cundinamarca es la nueva campeona nacional, la medalla de plata la ganó Camila Valbuena, de Bogotá, y la de bronce para Yesica Tatiana Dueñas, de Team Illuminate, de Antioquia.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1