Rigoberto Urán y Miguel Á. López, en el Campeonato Nacional de Ruta

Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, dos de los más importantes pedalistas colombianos de ruta, anunciaron que iniciará la temporada del presente año compitiendo en el Campeonato Nacional de Ruta 2019 que se cumplirá del 31 de enero al 3 de febrero en las carreteras del departamento del Meta.

Urán y López informaron a través de videos enviados por redes sociales, que participará en el evento que se correrá en las categorías élite, damas y sub 23.



El pedalista antioqueño –Rigoberto Urán-, con 31 años, compite en la actualidad para el equipo estadounidense EF Education First, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012; en las ediciones 2013 y 2014 del Giro de Italia ocupó el segundo lugar; en el 2017 se subió al podio del Tour de Francia, solamente superado por el británico Chris Froome, y consiguió el primer puesto de la contrarreloj individual del Campeonato Nacional de Ruta en el año 2015.



“Qué más pues señores. Quiero invitar a todos mis amigos del Meta y el Llano colombiano para que nos acompañen en el Campeonato Nacional de ciclismo que se va a realizar en febrero. El domingo 3 será la ruta de nosotros y espero estar por allá con ustedes. Les mando un saludito muy especial. Chao pues muchachos”, expresó ‘Rigo’.



El ciclista boyacense Miguel Ángel ‘Superman’ López, con 24 años, también confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Ruta en un video. López compite actualmente para el equipo Astana de Kazajistán, tuvo en el año 2018 la mejor temporada de su carrera deportiva al terminar en el tercer lugar de la Vuelta a España y el Giro de Italia.



“Un saludo muy especial para todos los habitantes del departamento del Meta. Gracias por la invitación, y esperamos que durante los primeros días de febrero próximo nos podamos encontrar y disfrutar juntos del lindo espectáculo que daremos en bicicleta en el Nacional de ruta 2019”,



La Federación Colombiana de Ciclismo ratificó a través de un comunicado oficial la agenda del Campeonato, que comenzará el jueves 31 de enero con el congresillo técnico y la presentación de los equipos participantes.



La programación de competencias se abrirá el viernes primero de febrero con la contrarreloj individual, que contará con 28.2 kilómetros de trayecto, con salida en Cumaral y llegada en Villavicencio. El sábado será el turno de la sub 23 masculina, que partirá de Puerto Gaitán y recorrerá 217,5 kilómetros en total hasta arribar a la meta en Villavicencio, así como de las damas, que rodarán 116 kilómetros desde la Torre Mirador Matapalo, en Puerto López hasta Villavicencio.



El domingo será el plato fuerte del evento con la ruta élite, que tendrá un circuito de 243,8 kilómetros, entre Villavicencio y Granada, con regreso y final en el CAI del barrio Galán en la capital del Meta.



