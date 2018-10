Minagricultura atenderá al llanero que recorrió 200 kilómetros a pie

Este miércoles será atendido en el Ministerio de Agricultura el campesino de origen indígena Josué Aguirre, que después de caminar más de 200 kilómetros desde la Altillanura hasta Bogotá, busca reclamar garantías para poder trabajar, pues las autoridades cada vez les cierran más las posibilidades de comercializar a los pequeños productos frente a las grandes empresas agroindustriales en la Altillanura.

A las 2:00 de la tarde del miércoles será atendido en el Ministerio de Agricultura por funcionarios de esa cartera y de las agencias de Desarrollo Rural y de Tierras, a las que les planteará como el pollo, el cerdo, la carne, la leche y el queso ya no los están comprando los tenderos de El Toro y Pueblo Nuevo, sitios ubicados en la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán, en el Meta, de donde proviene Aguirre.



Allí, la Policía les quita estos productos por no cumplir las condiciones de salubridad e inocuidades requeridas y entonces lo están comprando a las grandes empresas agroindustriales, afectando a por lo menos 5.000 personas entre adultos y niños que viven en esa zona.



Aguirre aprovechando el liderazgo que generó entre la comunidad de un sector de la Altillanura su caminata, también adelanta, durante la presente semana, gestiones ante el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, toda vez que a 34 familias a las que inicialmente el Incoder les había adjudicado un predio, tiempo después se los quitó y se lo adjudicó en 2012 a la Fuerza Aérea.



En el Ministerio de Defensa le respondieron este lunes que tenía que hacer un derecho de petición porque ninguna de las personas consultadas tenía información relacionada con ese caso.



También ira a la Unidad para la atención de Víctimas porque entre los años 2005 y 2006 el Incoder adjudicó tierras a unas familias desplazadas les adjudicaron pero no les han entregado las indemnización a las que tienen derechos, según Aguirre, para con esos recursos comprar los equipos y establecer la infraestructura para que los productos que producen cumplan las norma y puedan ser vendidos en los centros más poblados cercanos, sostiene.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1