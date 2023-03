Calle Dragones, el barrio chino ubicado en pleno corazón de la capital cubana, es probablemente uno de los lugares más disruptivos -gastronómicamente hablando- del mundo.



En la década de los 50 , Cuba era famosa por sus cabarés, espacios donde se fusionaban el ron, música, canto y, por supuesto, la cocina tradicional. De esta manera, hablar de Calle Dragones es hablar de una fusión entre los mejores sabores y sones cubanos mezclados con experiencia asiática en platos siniguales.



Lo cierto es que no necesita viajar a la isla, ni mucho menos querer tener una máquina del tiempo, para transportarse a la experiencia de los cabarés de los 50. Basta con estar en el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias para disfrutar de esta experiencia.



El restaurante Calle Dragones se convirtió rápidamente en una joya gastronómica para deleitar si se va a la Heroica.



Con el diseño y decoración a cargo del reconocido interiorista español Nacho García de Vinueza, Calle Dragones transporta a los comensales 70 años atrás a la época de oro de la Habana.



Los lujosos y recargados salones del restaurante se dividen en tres. El Salón rosado, que cuenta con paredes llenas de espejos, muebles en terciopelo rosa y cojines bordados en plumas. El Salón verde, que invita a la profundad de las texturas y las mesas amplias y una amplia terraza con mesas y DJ en vivo.

Ceviche mixto Foto: Calle Dragones

Platos que narran la historia de un barrio asiático cubano

La mezcla asiática y cubana se siente en cada plato. Foto: Calle Dragones

Luis Pous el reconocido chef cubano, a cargo de Calle Dragones, divide su tiempo entre Londres ,Nueva York, Miami, Dubái , Abu Dabi, Bogotá y ahora Cartagena de Indias, el concepto gastronómico del restaurante, narra la historia de Cuba (y el barrio asiático de Cuba) a través de la cocina y a la vez , mientras a la vez explora de manera profunda, la cultura e ingredientes locales, adaptándose a cada región, incorporando, técnicas , siempre respetando la cultura de cada país.



“Mis esfuerzos han estado encaminados siempre a recrear la Vieja Habana, a través de la comida. He desarrollado nuevas técnicas y sabores mientras trato de imaginar lo que hubiera sido hoy la gastronomía cubana con influencias asiáticas si a Cuba se le hubiera permitido desarrollar todo su potencial culinario”, comentó Luis Pous Chef de Calle Dragones.



Durante un año , Pous y su equipo de cocina , investigaron y probaron, hasta crear el menú que incluye, 28 platos, entre entradas (15), wok (7) y robata (6) y postres (5).



Algunos de los platos más populares son el dumpling de lechón con alioli de kimchi y esencias de trufas, las mariposas chinas de pato y maduros con salsa agridulce, el arroz frito de pato confitado en suprema de naranja, Jasmine rice y endámame, los tallarines de mariscos bok choy y sofrito criollo con sesame y el New York steak ,madurado en grano de café colombiano.



"Utilizamos Cangrejo de Centolla y otros mariscos locales, plátano, frutas caribeñas como el corozo, el coco, papas criollas, lo que más me ha impresionado es la variedad de vegetales, saben muy bien. Hacemos sorbetes con todas las frutas que he encontrado, son espectaculares Adicionalmente usamos licores insignia como son el ron y utilizamos café colombiano para maridar la carne, que es muy rico, para hacerlo. El cerdo tiene un sabor impresionante, muy rico; allá en Cuba, tú le echas sal y ya, y el de aquí es igual", agregó Pous.

Carta de cocteles con el sello de Borja Goikoetxea

La carta de cocteles de autor ha sido diseñada por Borja Goikoetxea , premio al mejor bartender de España en 2019 en el World Class Competition, quien cuenta con gran experiencia en España, en locales de la talla de “Angelita Madrid” y “Paradiso”, número 19 del mundo según 50 Best Bars.



Borja ha creado una carta de cocteles de autor, afín a la propuesta culinaria de Calle Dragones con un concepto gastronómico cubano-asiático con influencia coreana. Inspirado en los cabarés cubanos de época, cócteles elegantes, clásicos cubanos, junto con creaciones más gastronómicas, fusionando las dos culturas asiático-latinas.



Uno de los cocteles más populares es su versión del Old Fashioned. “Entre La Habana y Nueva york”, obra pintada por al artista Emilio Sánchez, es un viaje cultural a la habana con ingredientes como el maní ,el maduro y el bourbon americano, ya que las ciudades tienen muchas conexiones históricas.

Cocteles para todo tipo de gustos. Foto: Calle Dragones

La mágica voz y belleza clásica de la soprano cubana Georgina Trujillo ,recorre los espacios del restaurante, evocando la época dorada del cabaré.



Después de cenar puede subir al rooftop donde podrá bailar al ritmo de su DJ residente, mientras observa la vista de Getsemaní y prueba alguno de los cócteles o platos del restaurante.



Y, para rematar la noche, podrá bailar al ritmo de los cantantes y bailarines de salsa, en el lugar de rumba mas icónico de Cartagena de Indias, Café Havana.





Dónde

Calle Dragones Cartagena está ubicado en la carrera 10 # 29-150, Arriba De Café Havana, Getsemaní. Reservas: +57 314 7263063.

