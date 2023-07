Somos Zorro Gris, una marca de vestuario contemporánea y 100 % unisex, desde donde desarrollamos múltiples propuestas sobre diferentes maneras de vestir a partir de la exploración de materiales cómodos, detalles especiales y siluetas neutras.



(Ingrese al especial: La rebelión de las modelos invisibles)



La intención principal es repensar los conceptos de lo femenino y lo masculino, así como también las formas y las tallas. A través de siluetas minimalistas, atemporales y versátiles queremos contar historias, transmitir intenciones, reflexiones, sentimientos e intereses estéticos.

Las propuestas aquí desarrolladas siempre buscarán una producción local y sostenible, generar empleo y cuidar el medio ambiente.

Diversidad e inclusión



En Zorro Gris queremos lograr representarnos a todos, históricamente la moda ha ayudado a reforzar los conceptos y parámetros sociales que intentan definir cómo debemos vestirnos, que debemos usar según nuestro género, a nuestra identidad y nuestro cuerpo.



(Lea también: Baterista argentino supera barreras e inspira a otros como él)



Creemos fielmente que este es el momento de desdibujar todos estos imaginarios sobre el vestuario, es por esto que creamos prendas sin género, que pueden ser usadas por mujeres y hombres sin ningún tipo de inconveniente.



Por eso, Zorro Gris es una propuesta que va más allá del cuerpo, tenemos un tallaje que también incluye tallas grandes.



Creemos que la representación de diferentes cuerpos es fundamental en el mercado de la moda.

Facebook Twitter Linkedin

Propuesta de la marca Zorro Gris. Foto: Captura de video

En nuestras colecciones, pasarelas y en general en toda la comunicación de la marca se pueden observar cuerpos diversos, diferentes y nuevas identidades además de diversidad étnica.



La inclusión y la diversidad han sido fundamentales en la narrativa e identidad de la marca, estamos convencidos de que los valores estéticos de la moda y los códigos de vestuario deben de ser renovamos.



(Lea también: En el Congreso intentarán, de nuevo, prohibir las llamadas 'terapias de conversión')



Detrás de esta propuesta, hay una investigación que todavía estamos desarrollando en cuanto a patronaje, tallas, siluetas, entendiendo nuestras diferencias, pero logrando conjugarlas en unas piezas que puedan ser llevadas por todos y todas.

Los desafíos

Uno de los grandes retos, el más complicado en cuanto a las técnicas como tal para desarrollar esta propuesta, es el tema del patronaje.



Ha habido mucha investigación, hemos trabajado durante años haciendo patronaje, muestras, molderías, que de alguna u otra forma puedan responder a esta intención que tenemos como marca, por su puesto, que el camino es largo, estamos trabajando en eso.

Facebook Twitter Linkedin

Propuesta de la marca Zorro Gris. Foto: Captura de video

Dentro de todo esto ha sido complicado entender las diferencias, porque el discurso no puede ser simplemente que todos somos iguales, hay que reconocer todas nuestras diferencias, toda nuestra diversidad corporal, de identidad como más y lograr conjugar todo en una pieza.



En un panorama más amplio, muchas veces la gente piensa que es un tema de marketing.



(Además: Más trabajo y desempleo: así está la situación laboral de población LGBTIQ+ en Colombia)



No estamos diseñando porque está de moda o porque es la tendencia… no, esto obedece a unos intereses muy particulares que yo como diseñadora tenía.



Unas inquietudes que se fueron transformando en reflexiones en cuanto al cuerpo y al género y dan como resultado este deseo, este tipo de prendas que puedan ser llevadas por todo el mundo.



Eso ha sido complicado a la hora de presentarnos al mercado de moda. La gente piensa que es una estrategia y no, es nuestra verdadera intención.

Lea más noticias de interés

¿De cuánto es la cuota del subsidio familiar de Comfama para el 2023?



¿Cómo afiliarse al sistema de pensión en Colombia si soy extranjero?



Aportes voluntarios: ¿qué pasa si hace el retiro sin cumplir permanencia mínima?



CALI