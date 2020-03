Zoológico de Cali, en aprietos económicos en tiempos del coronavirus

El Zoológico de Cali lanzó un SOS, en medio de la crisis por el coronavirus en la región, en el país y todo el mundo. Debido a que el lugar está cerrado y depende, en buena medida, de las visitas de la comunidad a uno de los zoológicos más reconocidos de Latinoamérica, económicamente no cuenta con suficientes recursos, tanto para contar con el alimento suficiente para los 2.500 animales que allí están, como para

Según el Zoológico, se tuvo que recurrir a un crédito bancario. No obstante, en el lugar aclararon que los animales no han dejado de ser alimentados y también se han pagado los salarios de los empleados que acatan el aislamiento obligatorio.



Así mismo, se está contando con la ayuda de empresas que distribuyen alimentos para animales, además de quienes hacen donaciones al Zoológico.



A su vez, se promueve una estrategia y es la de ofrecer membresías para que el ingreso sea por toda la vida.



Quienes estén interesados en ayudar pueden escribir al correo electrónico servicioalcliente@zoologicodecali.com.co



CALI