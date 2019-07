Preocupa que tentáculos de la coca se extendieron al sur del Valle

Mientras los cultivos ilícitos se han venido reduciendo en los alrededores de zonas del norte del Valle del Cauca, como El Dovio, en áreas del sur del departamento les han venido ganando terreno, como la parte rural de Jamundí.

La Policía y el Ejército informaron que los procesos de erradicación obedecen al aumento de áreas con cultivos ilícitos, como coca. Hace tres años había 752 hectáreas en el departamento. En 2017,.1.261 hectáreas y ahora se habla de más de 1.400, según la Gobernación. .



De acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia, en el Valle del Cauca, "los cultivos de coca se localizan, predominantemente, en áreas de vocación forestal y en una menor proporción en suelos de la zona costera, aptos para la conservación; en estas dos clases de vocación de uso del suelo se concentra el 86 por ciento de los cultivos en el departamento".

Este es uno de los mapas que maneja el Ministeriode Justicia sobre cultivos de coca en el Valle. Los puntos azules son esos cultivos. Foto: Infografía. EL TIEMPO

Una de las razones como lo reconocen informes de la misma Gobernación y la mandataria Dilian Francisca Toro se debe a que Jamundí nunca fue incluido en el programa nacional de sustitución de cultivos que está a paso lento en la región, un programa que arrancó en 2017 en el Valle.

La manifestación fue pacífica. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Ahora ese clamor lo hizo el alcalde de Jamundí, Édgar Yandy, al igual que la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Yandy criticó a la Defensoría del Pueblo al hablar de carteles mexicanos. Dijo que solicitó a la Nación que Jamundí esté en el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

"Acá no vamos a permitir erradicación ni fumigación, pues va a perjudicar a los cultivadores y a la gente. Tenemos los documentos sobre este proceso. Pero el Consejero me dijo que para eso no hay plata. Sin embargo, he seguido mi postura porque yo nací en el corregimiento Villacolombia, y desde niño conozco la problemática, la gente no cultiva coca porque quiera, lo hace porque el Gobierno abandonó el campo. A veces, a la gente obligatoriamente le toca hacer cosas que no quiere hacer", dijo el mandatario, luego de que el pasado martes 23 de julio, cientos de campesinos del área rural de Jamundí, rechazaron la erradicación forzosa y las fumigaciones, y pidieron ser incluidos en el plan nacional de sustitución.

Manifestantes, como Jhon Freddy Gil, dijeron que se les han cerrado puertas. “No somos narcotraficantes. Nos hemos echado al hombre el cumplimiento del proceso de paz”.



Sin embargo, como lo ha señalado la Gobernación, el plan nacional de sustitución arrancó hace dos años y el proceso está en marcha, aunque no con el ritmo deseado.



Sin embargo, la gobernadora del Valle ha reiterado el preocupante incremento de los cultivos catalogados ilícitos en Jamundí. "“Una de nuestras solicitudes que además se la estoy enviando al señor Presidente de la República (...) él tiene que tomar la decisión (...)". Considera que si Jamundí deja de tener estos cultivos se puede mejorar la tranquilidad, "no generar más actos de violencia, ni tampoco más líderes sociales ni más líderes políticos muertos".



La Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca ha indicado que la situación en el litoral colombiano es preocupante por ser “el mayor aportante de este tipo de siembra en el país. Uno lamenta que el programa (de sustitución) no progrese y esto ocasiona consecuencias insospechadas para el campesinado”.



Esta Secretaría ha instado la convocatoria al Gobierno de continuar con el programa nacional de sustitución y que en el Valle se trabaje con los pobladores de la zona rural para encontrar alternativas legales de trabajo.



CALI