Emergencia sanitaria en Ipiales por problemas del agua

La emergencia sanitaria fue declarada en la ciudad fronteriza de Ipiales (Nariño) por el desabastecimiento en el servicio de agua desde hace 20 días, como consecuencia de fallas detectadas en la red de conducción del acueducto.

El alcalde Ricardo Romero Sánchez al explicar el alcance de la medida que afecta a unos 150.000 habitantes, declaró que fue adoptada para generar un espacio especial para la toma de decisiones.

“Esta emergencia sanitaria no se toma porque exista riesgo alguno en la salud y en cuanto a la calidad del agua”, afirmó y dijo el riesgo existe en cuanto al desabastecimiento del líquido se refiere.



Ante la situación se adelantan las pruebas que establece el Instituto Departamental de Salud de Nariño, mientras que cada hora se realizan pruebas del agua en los tanques de abastecimiento y en los carrotanques en los que se está distribuyendo el líquido a los pobladores de los sectores más afectados.



“Pasamos 20 días sin poder regularizar el servicio de acueducto”, reconoció el funcionario, quien además recordó que el 23 de agosto fue la fecha en que se afectó una parte de la tubería de conducción del agua entre la bocatoma y la planta del acueducto.



Romero sostuvo que se han adelantado una serie de ejecuciones por los trabajadores de la Empresa de Obras Sanitarias de Obando (Empoobando), pero sin encontrar una solución definitiva.



Se espera que la emergencia dure el menor tiempo posible, mientras tanto la administración municipal podrá tomar las determinaciones administrativas que permitan con la suma de esfuerzos humanos, económicos y logísticos superarla.



Se ha identificado un sector ubicado entre la parte baja y alta de la ciudad donde barrios como Las Américas, Mistares, Gualcalá y Agualongo no cuentan con el servicio durante gran parte del día porque no hay suficiente bombeo del agua. Allí, los pobladores padecen dificultades en el traslado de pacientes al hospital de Pasto, por el temor de que grupos armados, aliados con fuerzas del narcotráfico, salgan al paso en esta región, donde hay zonas rojas en cuanto al orden público



Para atender la grave emergencia se firmó un convenio con la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, Empopasto, para que un equipo técnico y operativo brinde el apoyo necesario para garantizar el pronto funcionamiento de la planta de abastecimiento.



Igualmente llegará el apoyo de personal de la Empresa de Acueducto de Bogotá, como también durante los últimos días se ha contado con la ayuda del municipio de Tulcán (Ecuador) y de localidades vecinas del sur de Nariño como Cumbal, Guachucal, Puerres, Potosí y Aldana.



“Estamos avanzando, esta emergencia nos va a permitir aunar todos los esfuerzos para superarla y encontrar la solución definitiva”, indicó el alcalde.



Precisamente las autoridades han determinado que esa solución es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales cuyo costo asciende a una suma superior de los 20.000 millones de pesos. Esta obra cuyos recursos ya fueron asignados se podría ejecutar en un período de 10 meses.



Las actividades escolares en las instituciones educativas están suspendidas hasta hoy, pero se espera que el próximo lunes se reinicien.



El pasado 23 de agosto la ciudad de Ipiales también había sido declarada en calamidad pública, ante la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que pretendía ingresar al vecino país del Ecuador.



