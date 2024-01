Levantaron bloqueos en Yumbo y prometen reestablecer servicio de agua en Las Américas

A un acuerdo llegaron habitantes del barrio Las Américas y la administración municipal de Yumbo para despejar la vía que comunica a este municipio con Cali, luego de que la glorieta fuera bloqueada por la comunidad quienes protestan porque llevan una semana sin servicio de agua potable.



Este viernes, las Empresas Municipales de Cali, Emcali, daría solución a los habitantes.



"Tuvimos un inconveniente con la comunidad del barrio Las Américas, entendemos la situación que están viviendo, llevan cinco días sin agua y obviamente el agua es el líquido vital. Por eso, vinimos a dialogar con ellos para mirar cómo solucionamos el bloqueo, pero también hablamos con el gerente de la empresa de servicios públicos de Emcali, el cual se ha comprometido en solucionar la problemática", aseguró el alcalde de Yumbo, Edgar Alexander Ruíz, quien tuvo que acudir al lugar para calmar los ánimos y desbloquear la vía.

➡️📣 Autoridades indicaron que la vía a Yumbo fue desbloqueada por parte de la comunidad gracias a que se llegó a un acuerdo entre las partes afectadas por la falta de agua en el sector, así lo confirmó el alcalde del municipio de Yumbo Edgar Alexander Ruiz.⬇️ pic.twitter.com/Q7rUhjlRID — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) January 26, 2024

Ante la difícil situación la comunidad decidió tapar la vía con llantas y otros elementos a los cuales les prendieron fuego, generando una gran congestión vehicular. La ausencia de agua también se presenta en los barrios Puerto Isaac y Juan Pablo II.

A pesar de que Yumbo es un municipio vecino de Cali, Emcali es la encargada de prestar el servicio de agua potable en varios sectores como Las Américas. En ese sentido, la subgerente de distribución de agua potable de Emcali, Lucierne Obonaga Lopera, señaló que el problema se produjo debido a la alta demanda de agua y que ya se normalizó la estación de bombeo de Puerto Isaac, que es la que surte al municipio de Yumbo.



"El inconveniente que se ha presentado en los sectores de Las Américas, Puerto Isaac y Juan Pablo II obedece a la alta demanda que se está generando por parte de estas comunidades. El líquido se va quedando en el transcurso debido a que están almacenando en sus viviendas agua", dijo.



Y agregó que "les pedimos que permitan que la cisterna logre los niveles. Hoy (jueves) haremos unas maniobras para restringir unas salidas de unos tanques y si esto no nos da como resultado que se recupere el sistema porque la comunidad no nos está colaborando con no almacenar agua en sus casas entonces tendremos que hacer otras maniobras operativas que en la noche van a permitir que las cisternas logren los niveles deseados y podamos amanecer totalmente normalizados".

Por su parte, la comunidad expresó que "si al medio día no ha llegado el agua volvemos y bajamos (a bloquear)".

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI