Falleció el músico colombiano Willie Salcedo debido al covid-19

A las 3:30 a. m. de este jueves falleció el músico Willie Salcedo Benavides por complicaciones pulmonares derivadas del covid-19. Salcedo estaba internado en la clínica Cafam de la calle 93, en Bogotá.

Hernando Salcedo Benavides, como es su verdadero nombre, nació en Corozal, Sucre, hace 66 años. En el transcurso de su adolescencia alguien lo llamó Willie y así se quedó.



Salcedo es uno de los hijos menores del famoso Pedro Salcedo, creador de la música de La pollera colorá, a la que años más tarde Wilson Choperena le puso la letra. Además, compuso Corozal y Sincelejo y La estereofónica, entre muchos otros éxitos grabados por orquestas nacionales e internacionales, como la Billos Caracas Boys.



Willie Salcedo heredó todo el talento musical de su padre y se convirtió en exponente del folclor de su tierra natal, en uno de los mejores percusionistas del país y cultor de la salsa, uno de sus géneros preferidos. La Feria de Cali era una de sus citas preferidas.



Además, fue compositor y productor de varias compañías disqueras. Hizo la banda sonora de la popular novela Las Juanas, en 1997, con la que ganó varios reconocimientos.

Salcedo Benavides tuvo cuatro hijos. Diana Gómez, su esposa, escribió estas palabras de despedida al músico. Hoy le puedo dar infinitas gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir contigo, por cada momento que pasamos juntos. No hay palabras para describir la falta que me harás pero a pesar de que sea duro, es mayor la certeza de que nos volveremos a ver, porque fue Dios quien nos lo prometió y el nunca miente. Confío en que ahora estas mejor que nunca, que solo te nos adelantaste.

Te amo y te amaré siempre.



También fue director artístico de muchos cantantes, conjuntos y orquestas colombianas. En su haber registra más de 450 obras grabadas por su propia orquesta y por diferentes artistas y agrupaciones.



Salcedo integró grupos vallenatos, orquestas de renombre como la de Ramón Ropain, la Orquesta Candilejas, La Tropibomba, La Onda Tres en sus inicios, Los 8 de Colombia, Joe Madrid, Alfredito Linares, La Colombia All Star y también como músico ha acompañado a artistas internacionales como Tom Jomes, Julio Iglesias, Nelson Ned, Sabu, Paloma San Basilio, Leo Dan, Elio Roca, Ángeles Negros, Pasteles Verdes e Iracundos; y recientemente grabó con Fonseca, Sin Ánimo de Lucro, Don Tetto, The Mills, La Triada, Angelo y en un disco homenaje al Maestro Rafael Escalona.



Lucho Salcedo, hermando de Willie, reveló el fin de semana pasado que él tenía una neumonía muy severa, que se la estaban tratando y no había podido responder al tratamiento. "Hay que dejar todo en manos de Dios y hay que orar por la pronta recuperación de mi hermano Willie", dijo.



CALI

