Alcalde reversa decisión que permitía parrillero hombre en Cali

En medida de la polémica que suscitó en Cali la decisión de no renovar la restricción al acompañante hombre, mayor de 14 años, en motocicleta, el alcalde Maurice Armitage anunció lunes que expedirá en las próximas horas un decreto para prohibir nuevamente llevar parrilleros masculinos.

El pasado 9 de julio, a partir de criterios técnicos, la administración municipal decidió que no renovaría la prohibición del parrillero hombre en las motocicletas que circulan por la capital del Valle, despertó una controversia.



Colectivos de motociclistas tuvieron posiciones diferentes. Unos consideran que se facilitaba así las actividades de no pocos usuarios que llevan a sus hijos o integrantes de sus familias a colegios o trabajos. Otros tomaban distancia por asuntos de seguridad.



“Después de haber escuchado a los distintos sectores de la comunidad, he decidido reconsiderar la medida adoptada. Por ello, inmediatamente, expediré el decreto que regula la medida”, dijo el gobernante.

Anotó que "como alcalde debo escuchar el clamor general y soy consciente de que la percepción de seguridad se afecta notablemente con el hecho de permitir el parrillero hombre en la circulación de motos y los caleños estaban angustiados. Pido a todos su comprensión y apoyo”.

Los hurtos cometidos por ocupantes de motos causaron nuevas alertas en estos últimos días. Uno fue contra un profesional de una institución universitaria en el oeste de la ciudad. Otros fueron los asaltos a un ciudadanos en un almacén de pinturas y a una pizzería del barrio Salomia.



La Secretaría de Movilidad y Seguridad se encargará de la aplicación y cumplimiento del decreto.



En opinión del Alcalde, la medida trae una discriminación pero un futuro alcalde podría permitir el transporte de parrilleros, cuando hayan otra percepción ciudadana.



