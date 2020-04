Vuelve polémica a Popayán y esta vez por sesión presencial del Concejo

Luego de que hubo controversia en Popayán por cuenta del alcalde de la ciudad, Juan Carlos López, con respecto a que la Fiscalía lo investigaría por no haber advertido su estancia en el exterior cuando estuvo en la Casa de Nariño el mes pasado, una nueva polémica se suscitó luego de llevarse a cabo una sesión presencial en el Concejo municipal, pese al decreto de aislamiento obligatorio en el país.

En el encuentro se debatieron proyectos de acuerdo para otorgarle facultades al Alcalde con el fin de conceder plazos para el pago de impuestos predial e industria y comercio, así como la autorización para la entrega de una camioneta a la Policía.

Voces de diferentes sectores consideran el hecho como una vulneración a lo decretado por el Gobierno Nacional.



Los concejales aseguraron que esta sesión era importante que fuera presencial, ya que de esta dependía que se aprobaran los próximos encuentros virtuales.



No obstante, el alcalde López, quien fue convocó la sesión extraordinaria, participó a través de una video conferencia.



El mandatario presentó un resumen a cerca de los las inversiones, temas y actividades que se han venido realizando desde la emergencia sanitaria a causa del coronavirus.



Indicó que no se cortarán los servicios de vital importancia, ni se les cortará el internet, esto a cargo de la empresa Emtel S.A.



“El punto fundamental es darme atribuciones para poder reprogramar un nuevo cronograma de pagos donde se conserven los descuentos que se han ofrecido para las personas y organizar que de aquí al final del año, tengamos posibilidades para que todos podamos cumplir con nuestras obligaciones con lo que es el fisco municipal”, dijo el alcalde de los payaneses.



De otra parte, una mujer denunció en las últimas horas, que fue agredida por su novio, quien según su testimonio se encontraba bajo los efectos del alcohol. El hombre es contratista del Concejo Municipal.



“Me agredió física y psicológicamente; recibí muchos puños en mi cara y cuerpo, fui estrangulada por él hasta casi no poder respirar, recibí cabezazos y patadas en mis senos y piernas; al querer escapar fui lanzada por unas escaleras, me haló muy fuerte el cabello, tanto que estuve sangrando por varios minutos”, publicó en sus redes sociales Kimberly Ramírez, la supuesta víctima.



El ciudadano fue capturado, un juez dictó medida no privativa de la libertad. Asimismo, se emitieron medidas de protección para la joven.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN