198 luces nuevas para el estadio Pascual Guerrero

El apagón del estadio Pascual Guerrero, en el clásico América y Deportivo Cali, no sería, a decir de funcionarios, una falla en el escenario, sino en una línea de transmisión.

Pero, de nuevo, el estadio volvió a quedar en medio de los comentarios y los rumores de su debilidad para eventos, en especial, la Copa América.



La Alcaldía y Empresas Municipales (Emcali) analizaban las posibles causas de un nuevo corte.

Emcali informó que la falla correspondió a una línea de transmisión de 220 kilovatios, la de San Marcos-Juanchito, que tuvo una caída de tensión, la cual dejó al Pascual en oscuras y obligó a que los hinchas recurrieran a linternas de sus celulares.



El ingeniero Fernando Contreras, director del departamento de Distribución de la gerencia de Energía de Emcali, aseguró que esta falla se registró a las 7:51 de la noche del pasado domingo, en el primer tiempo del clásico. “Se presentó una oscilación de potencia, una caída de tensión que afectó algunos sectores de Cali. El funcionario afirmó que esta línea de transmisión correspondería a la red nacional de distribución.



“En ese orden de ideas, ese efecto está por fuera de control de Emcali. Estamos averiguando (ayer) con Epsa para ver cuáles fueron las razones”, anotó el funcionario.



Dijo, además, que esta situación afectó la calidad del servicio, de la potencia misma, pero recalcó que no hubo interrupción.



Al respecto: “Epsa se permite aclarar que no es la propietaria de la línea de transmisión de 220 kilovatios entre San Marcos y Juanchito, que presentó una falla el domingo en la noche y que, según Emcali, originó una afectación en el servicio en el estadio, además de fluctuaciones en otras zonas de la ciudad”.



En la entidad también señalaron que (...) esta falla no afectó la prestación del servicio que la compañía le brinda a sus más de 600.000 clientes ubicados en 39 de los 42 municipios del Valle del Cauca.



En ese punto hay reportes similares, pero también se advierte que el estadio sí necesita fortalecer su iluminación.



El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Deporte de Cali, Andrés Camilo Cervino, coincidió con Emcali, en cuanto a que este “fue un tema externo al funcionamiento del estadio”.



El subsecretario Cervino expresó que el problema fue resuelto, prontamente, por Emcali y afirmó: “Uno de los circuitos que soporta al estadio presentó una baja eléctrica desde el Parque de las Banderas hasta las Canchas Panamericanas y fue manejado por Emcali, que es la encargada del suministro de energía”.



Cervino precisó: “Después del apagón, nuestro sistema se demoró ocho minutos en volver a funcionar, porque el gas necesitaba enfriarse para volver a generar el paso de corriente eléctrica y estos fueron los ocho minutos que nos tocó esperar sin energía”.



Recordó que el fin de semana pasado, el Pascual Guerrero fue escenario de dos eventos importantes, uno cultural y otro deportivo, lo cual tampoco interfirió en el buen desarrollo del clásico de fútbol, gracias a una serie de acciones que se implantaron con anterioridad.



A comienzos de este año, debido a problemas de apagones en el estadio, entre ellos, durante el partido entre América y Tolima, el 31 de enero y otros de meses anteriores y hasta aquellos en 2017, el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, convocó una visita con funcionarios de la Alcaldía y de Emcali, como el gerente general de la empresa de servicios públicos, Gustavo Jaramillo, al escenario deportivo. Como en ese entonces, hoy, el personero Montoya instó a que se determinen soluciones definitivas a las fallas de la iluminación.



CALI