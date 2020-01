Pico y placa, en una consulta ciudadana para volver el 16 de enero

"La Alcaldía de Cali hizo público, a partir de ayer, el proyecto de lo que sería el decreto del pico y placa durante el primer semestre del año para los más de 600 mil vehículos, entre carros particulares y motocicletas.

De acuerdo con el documento, el pico y placa volvería a regir a partir del 16 de enero hasta el 30 de junio próximos. Actualmente no hay restricción.



No obstante, según la Alcaldía, se busca que antes de dejar en firme la medida, la comunidad pueda expresar sus inquietudes frente a cómo podría quedar. El proyecto está en la página https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/151294/secretaria-de-movilidad-socializa-el-proyecto-del-decreto-de-pico-y-placa--y-de-tasa-por-congestion/



Por ello se habla del proyecto del pico y placa, porque aún no está reglamentado, pues la Alcaldía no lo ha hecho oficial.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, y el líder del área de Defensa Judicial de esta dependencia del municipio, José Heberth Torijano, explicaron que la iniciativa estará publicada en la página de la Alcaldía hasta el 14 de enero.



Dentro del proyecto de decreto se contempla continuar con la restricción de circulación entre 6 y 10 de la mañana, y las 4 de la tarde y 8 de la noche. De aprobarse el proyecto tal y como está, el pico y placa para los vehículos particulares sería los lunes para aquellos automotores con placas terminadas en 5 y 6; martes, las terminadas en 7 y 8; miércoles, 9 y 0; jueves, 1 y 2; y viernes 3 y 4. De acuerdo con el proyecto del decreto, se continuará con la prohibición del parrillero menor de 10 años y la circulación de motocicletas entre la 1 y las 5 de la mañana, los días jueves, viernes, sábado y domingo.



El secretario de Movilidad de Cali recordó que el anterior pico y placa se venció el 31 de diciembre de 2019. “El decreto expiró el 31 de diciembre; en el momento no hay pico y placa”, afirmó el funcionario. Añadió que habría rotación por días con el mismo número de dígitos.



Veedores expresaron que el pico y placa aún no alivia la congestión. Taxistas del gremio La Mancha Amarilla reiteraron que faltan controles a ‘piratas' o carros de servicio de transporte ilegal.

Tenga en cuenta

Este decreto de pico y placa regirá a partir del 16 de Enero 2.020 hasta 30 de Junio del mismo año. Puede consultar el Decreto AQUÍ

CALI.