'Iría al polígrafo a probar que se obró en derecho con ayudas en Cali'

Desde el Concejo fueron lanzados cuestionamientos por supuestos favorecimientos en la escogencia de los contratistas y los costos por cada mercado entregado durante la emergencia por el coronavirus en la capital del Valle.



La Alcaldía sostiene que no hay irregularidades. Para la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, "debe abrirse el debate para que los servidores tengamos la posibilidad de demostrar no solo a través de la defensa jurídica nuestra inocencia sino de recuperar nuestro buen nombre porque es muy fácil señalar cuando no se tiene la información necesaria y siempre queda una duda en la opinión pública. Estoy dispuesta a que a través del polígrafo podamos demostrar que hemos actuado en derecho y sin beneficiar intereses particulares”.

En el Concejo se debate sobre el presunto intento de la coalición mayoritaria por evitar que se haga control político a la administración Ospina.



Una de las críticas es del concejal Fernando Tamayo sobre que la Alcaldía haya pagado $27.820 por la entrega mercado donado en cuarentena, mientras que en Medellín y Barranquilla fueron de 6.077 pesos y en Medellín de 11.501.



Según Tamayo, la Administraciónpudo reducir ese precio con el apoyo de otras secretarías del Despacho.



Otro de sus cuestionamientos es para aclarar el proceso de selección e idoneidad del contratista, las empresas que ofertaron y la entrega derefrigerios y kits de bioseguridad de los empleados del contratista.



El contrato para reparto de mercados por $3.900 millones fue adjudicad el 14 de abril a la Unión Temporal Emergencia Covid-19, representada porLuis Evelio Álvarez Ortiz. Llama la atención que Álvarez Ortiz, quien figura entre contratistas de obras de infraestructura en el Valle. Ante la Cámara de Comercio renovó el 2 de Abril.



Para cumplir con los requisitos, la Alcaldía de Cali solicitó también las tres cotizaciones que exige la ley para elegir de allí la más idónea y se hicieron a EMT Transportes (con matrícula ‘dancelada’), Maqservices (de Álvarez Ortiz) y la Unión Temporal Emergencia Covid-19-2020 (representada por Álvarez Ortiz).



La secretaria Fabiola Perdomo sostiene que no hay irregularidades. “Los $27.000 es el valor máximo fijado a la entrega de un mercado, en lo que hay muchos items: transporte, cargue y descargue, estibas para las bodegas, vigilancia, disponibilidad 24 horas de los vehículos y conductores y entrega en territorio”.



La funcionaria señalo que los componentes de bioseguridad y refrigerios se entregan en kit por cada cuatro mercados a su lugar de destino porque quienes están a cargo lo hacen entre las 3:00 o 4:00 de la mañana y lo mínimo es garantizarles una alimentación dado que a esa hora no se consiguen alimentos.



Perdomo dijo que para el transporte se acudió a urgencia manifiesta y no a convocatoria pública, que se pueden tardar hasta 50 días y no permiten atender de manera urgente la situación.



La Secretaria dijo que se ha llegado a 380.000 lugares en Cali, con un operador logístico idóneo, que solo ha recibido un pago y muestra su capacidad financiera y experiencia.





“Si se tienen preguntas sobre la contratación durante la emergencia es válido hacerlas y más aún que la Alcaldía las responda, así como lo hizo Fabiola Perdomo en la plenaria de este jueves. Si es necesario recomponer el camino, yo estoy seguro que tanto el alcalde como sus secretarios están dispuestos a hacer lo correcto”, reiteró el concejal Tamayo.





El pasado lunes el concejal Juan Martín Bravo, presentó la proposición de citar a Fabiola Perdomo y a Carlos Alberto Rojas para hacer control políticos a las contratos realizados por esas dependencias y la propuesta fue negada por la coalición del Alcalde en el Concejo de Cali.



“Lo que he dicho en el Concejo es que el control político es la oportunidad de demostrar que las cosas se están haciendo bien y con transparencia, ¿entonces a qué le tememos? Las dudas le puede surgir a cualquier persona y lo que he pedido es que nos cuenten cómo ha sido el traslado de venezolanos a la frontera”, indicó Bravo.



Aseguró que en la página del Secop solo se han subido dos contratos, uno por $227 millones y otro por $159,9 millones, pero nunca dijeron cuántos venezolanos movilizaron. Debemos tener claro que hoy tenemos una gasolina más barata y que los peajes están abiertos. Además supe que algunos buses fueron devueltos por falta de permisos; es esa la información que queremos aclarar”.

El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, señaló al respecto que el derecho de petición del concejal Bravo está en trámite y que para el traslado se firmaron cuatro contratos y los otros los costeó el sector privado.





“Ninguno de los buses que contratamos desde el Municipio de Cali fue devuelto. Los que devolvieron fueron unos que organizaron personas ajenas al municipio y lo hicieron sin los permisos”, dijo Carlos Rojas.

El Secretario de Seguridad aseguró que 2080 personas han sido trasladadas y el fin de semana salió otro grupo del que no tiene aún la cifra.



Sobre reiterados incumplimientos

De acuerdo con el concejal Fernando Tamayo, el contratista encargado de la logística de entrega de mercados es el mismo que incumplió en la entrega de obras del Parque Lineal Río Cali.



“Revisando los antecedentes del señor Álvarez Ortiz, encontramos que tiene 24 procesos judiciales activos en la Rama Judicial, principalmente civiles, pero también de índole laboral y de familia", expresó el concejal Tamayo.