El asesinato de un profesional y emprendedor, procedente de Cali, causó, de nuevo, alarma por la violencia e inseguridad en la ruta a la montaña del municipio de Jamundí.



En la mañana del miércoles, Jonathan España Urrea, ingeniero y especialista en gerencia de mercadeo global, se alistó para salir de Cali, donde ejercía como un emprendedor.



Su destino sería el municipio de Jamundí, a unos 15 minutos de la capital del Valle del Cauca. Pero el viaje se extendía, aparentemente, hasta la zona considerada una de las puertas a las montañas de los Farallones, que unen a cuatro municipios del Valle.



El destino no es preciso hasta ahora, según las autoridades. De acuerdo con la versión preliminar, todavía por aclarar, en el camino, España, de 32 años, habría enviado un mensaje a una empleada: "Voy a una zona de riego en la parte alta de Jamundí".



En el mismo correo anotó que tenía una hora promedio para volver: "Regreso sobre las 10", apuntó.



Pero desde ese momento se perdió el rastro. En la madrugada del jueves, algunas personas alertaron sobre la presencia de un cadáver en una entrada a la vereda Tinajas.



Era un hombre que vestía una camisa a cuadros rosada, jeans y zapatillas New Balance negras. En la localidad dicen que ese no es el sitio donde lo asesinaron, sino que allí dejaron el cuerpo.



Ante la falta de respuestas en su celular, familiares iniciaron la búsqueda de España y se encontraron con la trágica noticia que era el cadáver hallado en la zona rural de Jamundí,



Allegados se declaran dolidos por el asesinato y sostienen que era un hombre afectuoso, que no era fiestero.



Desde hace más de cuatro años, algunas zonas de la montaña de Jamundí se han llenado de misterios por la presencia de bandas armadas. Algunas fuentes aseguran que hay más de 1.500 hectáreas de coca y minería ilegal.



Las autoridades relacionan a disidencias y al Eln, pero en la región se mueve el 'Clan del Golfo'. A ellos se suman delincuentes que se dedican a extorsiones y sicariato.

