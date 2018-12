'Vos sos el parche' busca el no consumo de sustancias psicoactivas

Para fomentar espacios de conversación abierta sin tabús entre expertos, validadores y padres de familia para niños, niñas y jóvenes a propósito del tema del no consumo de alucinógenos, el alcalde Maurice Armitage hizo el lanzamiento de la estrategia de la campaña 'Vos Sos el Parche'.

El lanzamiento que se realizó en el gimnasio del Coliseo Evangelista Mora fue conducido por el famoso influencer ‘el Mindo’ y contó con la intervención de importantes influenciadores digitales como ‘el profe Julio’, las gemelas Salamanca, el doctor Negrete y la cantante Martina La Peligrosa.



Maritza Isaza Gómez, responsable del grupo de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública, subrayó que la frase 'vos sos el parche' invita a que los menores vean que son responsables en conjunto con los adultos, madres, padres, profesores y cuidadores.



"El disfrute de la adrenalina esta en el arte, la música, el deporte, el cine y cosas que apasionan y los pueden hacen sentir felices de estar vivos”., añadió Isaza.



Carmenza, estudiante del grado octavo de la institución educativa 20 de Julio manifestó que hacer parte de esta estrategia permite hacer de Colombia un mejor país a partir de los valores que nos son enseñados evitando caer en las redes de las sustancias psicoactivas.

El disfrute de la adrenalina esta en el arte, la música, el deporte, el cine y cosas que apasionan y los pueden hacen sentir felices de estar vivos

Hicieron parte influencers digitales como el 'Profe Julio, las gemelas Salamanca, el doctor Negrete y la cantante Martina La Peligrosa. Foto: Alcaldía de Cali

Por otra parte, Gabriela Vélez del colegio Colombo Británico precisó que 'pegarse' a este parche es hacerle frente al consumo de droga, concientizando a los jóvenes sobre esta temática, pues es importante considerar que esas sustancias no llevan a nada bueno y truncan el futuro de los niños y jóvenes.



Maurice Armitage, alcalde de Cali, manifestó que el problema de la droga y las sustancias psicoactivas no es un problema policivo, es un problema cultural en el que se debene orientar a los niños y niñas.



"Si hay alguna cosa que tenemos que hacer aquí en Cali es darle oportunidades a nuestra juventud. Esta es una manera de arrimarnos a los muchachos, para poderlos ayudar y después que ellos no ayuden a tener un mejor país. Estoy seguro de que en la medida en que seamos capaces de poder conversar con los muchachos, Cali va a ser una mejor ciudad”, precisó Armitage.



Por más de un año, a través de la Secretaría de Salud y otros organismos municipales, la Alcaldía de Cali se encuentra realizando jornadas de sensibilización y acercamiento en las instituciones educativas tanto privadas como públicas sobre el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Estos trabajos de prevención continuarán durante la gestión de Armitage.