Bolardos han levantado más de una controversia en Cali

Allegados de una adulta mayor, y quien murió atropellada la semana pasada en Cali, exigen a las autoridades aclarar lo ocurrido y que el municipio asuma la responsabilidad en este incidente.



El hecho se registró en la calle 52 con avenida 4N, en el norte de la capital vallecaucana, cuando,, de acuerdo con los mismos allegados, la señora de 70 años se habría tropezado con uno de losbolardos amarillos en la zona para recoger algo que se le había caído.

La víctima fue identificada como Rosalba Ortiz.



“Ella iba de copiloto en un carro y cuando se bajó a mirar si se le había caído el celular, ese bolardo la hizo tropezar y cayó", declaró Luigi.Loaiza, uno de los allegados.

En la Secretaría de Movilidad de Cali analizan lo sucedido y allí señalaron que se busca precisar exactamente lo que pasó.



Funcionarios de la dependencia indicaron que la comunidad no puede apresurarse a emitir un concepto en contra de los bolardos, sin tomar en cuenta otros factores en este lamentable accidente..



En mayo pasado se encendió la polémica porque hay división de opiniones de la ciudadanía en Cali sobre la instalación de bolardos, pues mientras algunos consideran que no son necesarios y que pueden elevar los riesgos de accidentes, otras personas los defienden para que en las vías hayan espacios dirigidos a peatones.



Según la Secretaría de Movilidad de la capital vallecauna, la puesta de los elementos plásticos, en zonas residenciales, colegios y parques, se enmarca en la propuesta de mejores condiciones para la movilidad de peatones y seguridad de los conductores de carros, motocicletas y bicicletas.



En la Secretaría de Movilidad de la ciudad sostuvieron, además, que la iniciativa se aplica dentro de lo que se llama 'laboratorio de movilidad' de la Alcaldía municipal.



No obstante, algunas de las quejas ciudadanas tienen que ver con que algunos se instalaron en sitios donde hay deterioro vial.



En la Secretaría de Movilidad insistieron en que esta puesta de los bolardos y taches amarillos se orienta a darles prioridad a los transeúntes, y reducir el accidentes al hacer giros viales.



CALI