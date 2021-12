Mientras avanza la Feria de Cali, en la Plaza de Toros Cañaveralejo arrancó la feria taurina como evento privado. Este 26 de diciembre habrá un festejo mixto de novillada sin picadores.

Este domingo saldrán a la arena el rejoneador Óscar Borjas y los toreros El Fandi, Joselito Adame y José Arcila.



La Plaza de Toros Cañaveralejo tendrá corridas hasta este 30 de diciembre.



Así mismo, según directivas de la Plaza y la programación, hubo actividades previamente.



El 4 de diciembre fue la preferia con festejo mixto, espectáculo internacional Duende Ecuestre y final del certamen internacional de aficionados prácticos. El 18 de este mes hubo novillada con picadores.



Defensores de animales reiteraron su rechazo a las corridas de toros por considerarla una práctica de maltrato y sadismo con los animales por diversión.



El alcalde Jorge Iván Ospina ha señalado que él no está de acuerdo con las corridas y que si dependiera de él no las haría por el sufrimiento a seres sintientes como lo son los toros en cada salida a la arena. Por ello, las corridas no son promovidas dentro de la programación de la Feria de Cali.



Sin embargo, el mandatario ha dicho que existe una decisión de la Corte Constitucional que permitió el regreso las corridas y que la respeta.



