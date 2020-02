Cali y sus atractivos turísticos, en las páginas de 'Vogue'

Reconocidas publicaciones en el exterior, como Vogue y Financial Times, siguen resaltando a Cali y al Valle del Cauca, como uno de los principales ejes del turismo en el país.

“‘Cali es Cali y lo demás es loma’, diría cualquier caleño. Esta ciudad, fundada en 1536, es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia”.

Estas son las palabras con las que la periodista Milagro Urquieta encabeza un artículo para Vogue, cuyo título es ‘Conoce más de Cali, la capital de la salsa en Colombia’. “‘La bella Cali’ está para verse y sentirse a ritmo de su salsa, suaves brisas, mágica cultura y gastronomía de ensueño. Por todo esto y más, Cali es también conocida como la ‘Sucursal del cielo’. A nueve horas, por tierra, de Bogotá y a tres horas del océano Pacífico por esta misma vía, esto es ‘Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo cielo’”. La periodista, coordinadora editorial digital en Vogue México y Latinoamérica, explica la ubicación de Cali, cómo llegar a la ciudad desde Bogotá, por qué a Cali le dicen la ‘Sucursal del cielo’, qué hacer y en dónde comer.



“Si te gustan los museos no puedes dejar de asistir al Museo La Tertulia, el Museo del Oro Calima y el Museo Arqueológico La Merced. Y claro, si vas a Cali en diciembre, por favor, no dejes de ir a la Feria para despedir el año a ritmo de salsa, un poco de aguardiente y el encanto de su gente”, dice el artículo de la comunicadora extranjera.



Entre tanto, Financial Times, publicación británica, señaló este año que el Valle del Cauca es uno de los ejes claves en el país por el turismo de negocios, debido a su oferta cultural, infraestructura, conectividad e instalaciones para eventos.



CALI