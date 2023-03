En medio de los cientos de viajeros colombianos afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, está Roberto Carlos Sossa, un turista argentino que no ha podido regresar a su país natal.

A Sossa, Viva Air le canceló su vuelo y desde hace tres días está esperando una solución para poder viajar a Argentina.

En diálogo con BLU Radio, el extranjero reveló que vino a Colombia a pasar vacaciones, pero la final de estas, cuando se disponía a regresar a su país, comenzó a vivir una verdadera pesadilla.



“Yo soy de Argentina y vine a pasar mis vacaciones aquí a Colombia, pero ahora no tengo cómo devolverme. La poca plata que traje me la gaste en mis vacaciones, ya no tengo nada”, le contó Sossa a la mencionada emisora.



Como a muchos viajeros 'varados' en el aeropuerto ubicado en Palmira (Valle del Cauca) por cuenta de la crisis de Viva Air, a Sossa le ha tocado dormir en el terminal aéreo.



A la pregunta de si ha pensado en viajar por otra aerolínea, el argentino manifestó a Caracol Radio que varias compañías le están cobrando cerca de 9 millones de pesos, pero él no cuenta con ese dinero.



La situación de este visitante argentino se complica más porque su familia tampoco tiene ese dinero para ayudarle.



