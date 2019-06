Visite los municipios del Valle: Tuluá de Feria y Versalles, de fiesta

Recorra el Valle del Cauca con sus diversas festividades, en familia y amigos. Así que este fin de semana festivo está para que disfrute de gastronomía, música, agroindutria, teatro y un plan especial para los más chiquitos del hogar con 'Divercity' Viajero, en Tuluá, Valle, en Fiestas de la Neblina en Versalles, Valle.



Recuerde que hay eventos para mayores de edad.

Fin de semana festivo por el Valle del Cauca

64 Feria de Tuluá

Desde el viernes y hasta el lunes la cita es en el coliseo de ferias, un espacio pensado para disfrutar sin descanso, exposición equina grado A, exposición ganadera, de especies menores, orquídeas, agroindustrial, manga de vaquería, artesanías, plazoleta del mecato y por supuesto mucha rumba y diversión.

Tuluá, Valle. Foto: Alcaldía de Tuluá

Artistas como Kraken, grupo Bahía, Cuarteto Imperial, Hernán Hernández y un homenaje a la salsa con la presentación de cantantes históricos como Álvaro del Castillo, Luis Alfonso el Moncho Santana, Chucho Navia, Carlitos Romero, Rey Calderón y John Lozano desfilarán por la tarima del pueblito artesanal y en la carpa Coco Bongo estarán Jhon Alex Castaño, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato y Luis Alberto Posada.



Para saber más sobre la programación visite: https://feriadetulua.gov.co/programacion/ todo en el Coliseo de Exposiciones Manuel Victoria Rojas, ubicado en la Carrera 30, barrio Morales.

Disfrute con sus hijos 'Divercity Viajero' en Tuluá, Valle

Este año para los visitantes más pequeños la diversión y la experiencia de aprender jugando estará en Divercity, una ciudad a escala que viene desde Bogotá para que los niños de la Villa de Céspedes vivan la aventura de ser grandes.



Las entradas a Divercity costarán para niños $15000 y para adultos $5000, estará en funcionamiento hasta el 24 de junio de 2019. Las Boletas las están vendiendo en el centro comercial Tuluá, Centro comercial la herradura y Rifle Jeans.



Divercity es una ciudad donde los niños entre los 3 y los 13 años pueden asumir varios roles, entre oficios y profesiones, mientras aprenden cómo funciona el mundo de los mayores, así los visitantes pueden por un día dar una respuesta inmediata a las dudas más frecuentes que les surgen sobre la vida adulta.

Festival Isaacsiano de Cultura, en El Cerrito

FESTIVAL ISAACSIANO DE CULTURA. Foto: Archivo particular

La Fundación Centro Cultural Universitas- Casa de la Cultura, 53 años de labor ininterrumpida, en la búsqueda, conservación, difusión y fortalecimiento de la identidad socio-cultural del municipio y rindiendo homenaje al escritor, político, aventurero, explorador y minero Jorge Isaacs, organiza el Festival Isaacsiano de Cultura, evento de Proyección Nacional, espacio de encuentro de las diferentes manifestaciones artísticas de cada una de las regiones de nuestro país.

Sábado

9: 00 a.m., FESTIVAL DEL MECATO, LA ARTESANÍA Y LA GOLOSINA CERRITEÑA en el parque principal de El Cerrito.



10 :00 a.m., Concurso infantil de dibujo

TEMA: JORGE ISAACS Y SU NOVELA MARIA, en el parque principal de El Cerrito.



3:00 p.m., Muestra folclórica con el DESFILE FOLCLÓRICO GRUPOS INVITADOS.



Recorrido: Salida Plazoleta la estación por la calle 9, cra 12, calle 6, cra 10, calle 7 Tarima Principal.



7:00 p.m. Presentaciones Artísticas en la tarima del parque Rada.



Domingo

​

9:00 a.m. Festival del Mecato, la Artesanía y la Golosina Caribeña, en el Parque principal y Taller de música y danza folclorica - internambio cultural, Sede Fundauniversitas



9:30 a.m. 2 torneo departamental de ajedrez “copa universitas” , en el parque principal



3:00 p.m.

Presentaciones artísticas.



Entrega premio concurso infantil de dibujo

Reconocimiento especial al niño Daniel Ortega, semifinalista concurso de 'La Voz Kids' en la tarima parque Rada.

Fiestas de la Neblina en Versalles, Valle

Durante cuatro días la Alcaldía Municipal de Versalles invita a la vigésima quinta Feria de la Neblina, donde tendrán cabalgata, exhibición de Stunt bike y moto, tarde cultural para disfrutar en familia, concierto de Osmar Pérez y los Chiches del Vallenato, Pedro Arroyo, Hernán Dario y los Muchachos Decentes, Yeison Jiménez, Grupo Musical Cumbia Latina entre otros.



Valor de la manilla para los 4 días de las fiestas $10.000 y venta de Kits para la noche joven (viernes), con venta limitada.



Vea aquí la programación: http://www.versalles-valle.gov.co/calendario-de-actividades/xxv-fiestas-de-la-neblina

Fin de semana festivo en la ciudad

Viernes

Disfrute de Microteatro en 'Espacio T'

Última función de 'Habitación 067', 'Otero' y 'No seré Virgen pero hago milagros'. Complejo para las artes y el entretenimiento en los que encontrarás teatro, vino, cerveza, comida, música y mucha diversión. Entrada a $10000 por obra. paquete promocional de las tres obras por $24000

Sábado



Cine, teatro, títeres en Cali

A partir de las 4:00pm - Cineforo Andrés Caicedo, en la Plazoleta Jairo Varela.



¡Tpiteres: El día que los crayones renuniciaron!

​

El día que los crayones renunciaron es la adaptación de un libro del mismo nombre. La Obra de títeres es recomendada para niños mayores de 3 años que adoren colorear y que rebosen de imaginación!, valor boleteria: niño: $8.000 y adultos $10.000, en el

El Globo Restaurante - taller. Más información al celular. 3174251353 o al correo: elgloborestaurante@gmail.com

Decimosegundo Festival Internacional de Percusión Tamborimba

Festival Internacional de Percusión. Foto: Juan Carlos Quintero. EL TIEMPO

Con acceso gratuito a conciertos y talleres, los caleños podrán disfrutar entre el 22 y el 28 de junio de una nutrida y selecta programación con artistas locales, nacionales e internacionales.



A partir de las 9:00 a.m., Instituto Departamental de Bellas Artes - Sala Beethoven., Entrada libre al concierto Estudiantes de Percusión de Bellas Artes, Univalle y Universidad del Cauca.

Terraza musical, en Unicentro

Deguste con su compañía favorita los más deliciosos platos en la Terraza de comidas Edificio Oasis mientras se entretiene con la música de moda de 8 pm a 9 pm.

'Chef Kids'

40 niños podrán participar en el taller gastronómico 'Chef Kids' aprendiendo a preparar postres. Sabrosa jornada donde los pequeños elaborarán sencillas recetas, dentro de una dieta saludable y equilibrada.

La cita es de 3:00 a 5:00 p.m. en la Plazoleta Samanes, para participar solo deben presentar las facturas por compras del día iguales o superiores a $20.000.

'Alma en Movimiento' del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Alma en Movimiento es un programa formación en danza, basado en un sistema de becas, que beneficia a jóvenes bailarines en etapa de profesionalización, gracias al compromiso del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



Con la obra 'El Sueño de Lilith',símbolo de rebeldía e independencia, Lilith es un espíritu que busca la libertad, su propio camino. Quien fuera la primera esposa de Adán en el mito del Edén, antes de la creación de Eva, fue castigada y demonizada por rebelarse a su yugo cuando voluntariamente lo abandonó a él y al paraíso. Alma en Movimiento hace una reflexión coreográfica que lleva al espectador a transitar entre luces y sombras en el cuerpo de los bailarines, la cual nos permite entender mejor nuestra humanidad.



En Cali, a partir de 8 p.m., en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, sin costo.

Clases de teatro en el Teatro Experimental de Cali (TEC)

Jacqueline Vidal de Buenaventura. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

El Teatro Experimental de Cali (TEC) abre convocatoria para dar explicación a todo sobre este universo de dramaturgia, en el que se trata de ejercicios teóricos, prácticos que permitan expresar y darle sentido.



Estos talleres son todos los sábados, de 2 p. m. a 6 p.m., en el Teatro Experimental de Cali, en la Calle 7 # 8 – 63. El valor mensual es de $120.000 pesos. El requisito fundamental es disposición y llevar ropa negra cómoda. Los interesados para mayor información a los números 884 3820, 883 2632 y al WhatsApp +57 314 600 3332.

‘Cali diversa e incluyente’, en el I Encuentro Nacional de Arte Queer

Una de las salas concertadas de la Secretaría de Cultura de Cali, como el Teatro del Presagio, ubicado en la avenida 9AN # 10N-50 del barrio Granada, presentará entre el 4 y el 30 de junio el primer Encuentro Nacional de Arte Queer, ‘Cali diversa e incluyente’.

Presentación de la obra 'Caballeros', en el Teatro del Presagio.

Domingo

Baile en La Taberna Evocación

Si le gusta bailar puede ir a La Taberna Evocación, se encuentra ubicada en la calle 5ta con 15, ubicado justo al lado de la estación del MIO de Santa Librada. Una sórdida esquina es el refugio de los amantes de Tangos, Boleros, Milongas y otros ritmos.

Yoga

Alivie la tensión y el estrés acumulado en su día a día con Yoga, transforme su vida con la práctica habitual de este saludable de este arte en la Plazoleta de comidas – Edificio Pasoancho 1, a las 9:00 a.m.

Tarde futbolera

Disfrute en la Plazoleta Samanes de Unicentro Cali del evento deportivo más importante del año. Sintonícese y viva con más emoción los 18 encuentros deportivos en las dos pantallas gigantes que estarán dispuestas para su diversión. Además, del 14 de junio al 7 de julio, participe en los diversos concursos que pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades futbolísticas.



Colombia Vs Paraguay, 2:00 p.m, en la Plazoleta Samanes y de Comidas pasillo 5.

Lunes

Balneario Las Brisas presenta a Pedro Conga, con entrada gratuita. Ubicado en la carrera 141.

¡Prográmese!, para la semana

Biblioteca Departamental de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Este martes llega la Tercera semana Cultural de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano (Fuespacol), a partir de las 6:00 p.m., Alcanzarte, ubicado en ala Avenida 5BN- 23DN-52, barrio San Vicente con Noche de Poesía en compañía de Rafael Pereachala Alumá. Poetas invitados, Moderdo Arias Satizábal, Hernando Revelo Hurtado, Lucrecia Panchano entre otros poetas. Entrada libre. Mayor información: fuespacol@gmail.com



CALI.