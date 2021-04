Virus cabalga en el Valle, pero se descarta, por ahora, confinamiento

El tercer pico del coronavirus cabalga en el Valle de Cauca, pero la gobernadora Clara Luz Roldán no acoge cierre total y mantiene pico y cédula, y toque de queda a las 10:00 p. m., en 40 municipios.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aplica el toque de queda a las 8:00 p. m, entre protestas y más contagios.



Al ministro de Salud, Fernando Ruiz, Ospina le dijo: “Sinceramente, no debemos esperar más vacunación a mayores de 70 años, deme la oportunidad de vacunar de 60 o de 65 en adelante, no soporto estar en este incendio y tener 15.000 dosis parqueadas en refrigerador”.



Faltan segundas dosis a mayores de 80 y ayer algunas Empresas Prestadoras de Saoud (EPS) cancelaban citas.



Una encuesta de ‘Cali Cómo Vamos’ dice que 47,6 por ciento responde sí a la vacuna, 27,7 dice que no y 24,7 no sabe. Un 41,5 acepta confinamiento y 56.7, no. Roldán afirmó: “Cierres totales nos perjudican”.

ACTUALIZACIÓN 📊 12/04/2021 Cifras COVID-19 en el Valle del Cauca. pic.twitter.com/jIeVqMbbSh — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) April 13, 2021

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, anotó que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es 85 por ciento. “Tendremos reunión con delegados de clínicas y hospitales. Quisiéramos acuerdos para modificar fechas de cierre, poder trabajar 2 días y cerrar uno, para no afectar siempre al mismo grupo de economía”. Han aplicado 260.000 vacunas y se dispone de 340.000.

Hasta febrero era tendencia favorable en contagios, pero en la tercera semana se fue invirtiendo la cifra. En los últimos tres días se superaron mil nuevos casos. La mayoría de fallecidos supera 70 años.



Ayer reportaron 1.033 nuevos casos y 16 muertes, así: Cali (9), Pradera (2), Candelaria (2), Tuluá (1), Palmira (1) y Zarzal (1).

Reporte que nos presenta @secsaludvalle @lesmesdmc, nos muestra que la curva de contagios #Covid19 sigue en ascenso. Nos urge vacunar a los adultos mayores de 70 años que todavía no han acudido a la cita, nos preocupa que en reporte de fallecidos, siguen siendo los más afectados. pic.twitter.com/mIzyllQwDW — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) April 12, 2021

Expertos sostienen que la vacuna Astrazeneca no tiene riesgo en mayores. Los casos de complicación en otros países han sido en menos de 50 años.

A Cali le han llegado 198.308 dosis y se han aplicado 165.639, entre ellas 59.309 dosis para mayores de 80 años y 54.427 entre los 60 y 79 años.

A partir de mañana 👏🏻👏🏻👏🏻 Talento Humano en Salud independiente, mayor de 45 años. por favor revisen los requisitos y los esperamos!!! https://t.co/CgQqZoTcAt — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) April 12, 2021

