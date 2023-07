La muerte de un oso hormiguero a manos de un trabajador de la caña del ingenio Providencia, en El Cerrito, Valle del Cauca, ha generado indignación en la comunidad.



El hecho quedó registrado en un video que luego fue viralizado en redes sociales, desde donde piden a las autoridades que se judicialice a la persona responsable.



En el material audiovisual se puede ver el momento en el que un grupo de trabajadores del ingenio vallecaucano que se encontraba alrededor de un oso hormiguero. Uno de ellos amenazaba con agredir al animal a través de una pala.

Este video tiene que llegar a la sociedad protectora de animales y a las autoridades competentes.



Este cortero de caña que dicen que es del Ingenio Providencia debe pagar las consecuencias por haber matado a este Oso Hormiguero que no representaba ningún…

Sin embargo, varios de sus compañeros trataban de persuadir al trabajador para que no matara al oso. “No lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, expresaban otros de los trabajadores.



A pesar de los llamados, el trabajador hace caso omiso y golpea al animal hasta matarlo. Esto ha generado la indignación y rechazo tanto por el mismo ingenio, como la comunidad y ambientalistas.



Ante este hecho, el ingenio publicó un corto comunicado en el que rechaza este acto violento y anuncian que adelantarán investigaciones.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI