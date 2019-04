Vigilia de oración en el Pascual Guerrero este Jueves Santo

A las 7 p.m., en el Estadio Pascual Guerrero, ubicado en la Carrera 36 #5B-32, en el sur de la ciudad, se llevará a cabo la vigilia de oración que tendrá una programación permanente, con base en actos culturales relacionados con el campo espiritual, motivacional y artístico, con el lema “Un Nuevo Amanecer “ #caliunsoloclamor. Se esperan más de 35.000 asistentes.

​Desde las 6:00 p.m. se abrirán las puertas del estadio pascual guerrero de la ciudad de Cali donde se realizara la vigilia de oración. Con entrada libre. Además de la predicación de la Palabra y la Oración, se contará con la intervención de reconocidos Ministerios de Alabanza de la Ciudad, y artistas invitados, entre ellos el Pastor Giovanny Peña, presidente de Asociación de Iglesias del Valle (ASMICEV) ha logrado inspirar a cientos de personas a través de su testimonio de disciplina, trabajo y crecimiento espiritual



Esta vigilia se hace con el ánimo de decir no más maltrato a la mujer, por la lucha en la seguridad en Cali y el Valle, por nuestros jóvenes, nos mas crímenes ni secuestros, no más violencia, por una Cali en paz.



También con el fin de visibilizar y sensibilizar esta problemática que viene aquejando a la ciudadanía y que busca entregar no solo un mensaje de reflexión, sino también impactar en las vidas de más de 35.000 asistentes, para ejercer un verdadero cambio al interior de las familias, logrando una transformación a una sociedad armónica, justa y próspera.