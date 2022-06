Esa montaña en que se convirtió la comuna 20, poblada desde hace un siglo y que está atravesada por siete quebradas, tiene terrenos cada vez más propensos a desmoronarse en el suroccidente de Cali.

Esta es la comuna, cuyas entrañas fueron en el pasado minas de carbón, donde su número de habitantes podría equipararse con un municipio intermedio del país (casi 70.000 pobladores).



El riesgo de desplomes de casas lleva años. Es una bomba de tiempo por los severos cambios de clima en la ‘loma de Siloé’ (así se suele conocer a la comuna, pese a que Siloé es un barrio y fue uno de los primeros fundados en la ladera).

La Alcaldía, con apoyo de la Nación, avanza en trasladar a familias que ocuparon años, sin parar, en el jarillón del río Cauca. Es una inversión de un billón de pesos.



La ladera de Siloé vive con riesgos de derrumbes, que también tocan a las otras dos comunas del occidente montañoso de la ciudad: la 1 y la 18.



Pero la inclemencia de las precipitaciones ha golpeado con más fuerza a la comuna 20 desde comienzos del año, no solo desde el pasado sábado 4 de junio, cuando el oeste y el norte de Cali tuvieron el agua en la cintura por inundaciones, debido a la creciente del río tutelar.



El dato lo apunta el secretario de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres del distrito, Rodrigo Zamorano, al asegurar que se ha presentado un superávit de lluvias en este 2022, como nunca antes y es producido por un enfriamiento atípico en el Pacífico Ecuatorial. Se trata de los rigores del fenómeno La Niña.



“Es una anomalía en los primeros seis meses. Hoy tenemos una anomalía de 0,8 grados que marca una probabilidad de ocurrencia del 64 al 62 por ciento. Para efectos prácticos estamos en la probabilidad de un 62 por ciento, pero no quiere decir que va a caer o llover un 62 por ciento”.



En resumen, eso significa: “Que llevamos prácticamente un año y dos meses de superávit de lluvias (...) en febrero tuvimos 182 por ciento”.



Pero señaló que el 4 de junio de este 2022 llovió durante tres horas lo que llueve en un mes y medio. En un mes de junio llueven 55 milímetros y en julio, que es un mes muy seco, caen 28 milímetros. Pero esta vez y en solo esas tres horas de la noche de ese sábado se precipitaron hasta 76 milímetros.

Desde entonces, dijo el funcionario, el alcalde Jorge Iván Ospina declaró la calamidad pública y la alerta amarilla, además de que hace tres meses la ciudad está bajo la urgencia manifiesta por los azotes de las lluvias e inundaciones para activar medidas.



Moradores en la comuna 20, como Rubiela Giraldo y los ediles Luis Eduardo Bernal y Juan Carlos Moreno, quienes viven hacen más de 40 años en la zona, coinciden en que no han podido ver una salida por parte del Estado al temor de que las viviendas de esta comunidad terminen arrastradas por el agua de las crecientes de las siete quebradas y por derrumbes de la montaña.

Aunque son conscientes de que desde su fundación, la comuna empezó con ocupaciones irregulares que no tuvieron en cuenta lineamientos de construcción, piden ayuda para conservar sus casas o trasladarse a otras, en la misma comuna.



Por ejemplo, el comunero Bernal, integrante de la Junta Administradora Local (JAL), se pregunta sobre un terreno en el límite con el corregimiento Los Andes. Allí hay un asentamiento de indígenas, pero manifestó que podría ser un área para llevar a familias en alto riesgo en la ladera. También señaló que la comunidad espera obras en el polideportivo de La Estrella, desde hace cuatro años.

Desprendimiento de piedras afectaron una quebrada y estructura del canal. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



“Aún nada y hay presupuesto. Vemos que vienen, toman nota y fotos, y no pasa nada”, aseveró. El líder dijo que al sentir que son más los anuncios que las acciones, la JAL convocará un cabildo abierto para exigir soluciones a la Administración y otras entidades. Se espera hacerlo entre octubre y noviembre.



“Donde deberían hacer muros no los han hecho y en otros sectores sí, donde no ha habido derrumbes”, dijo el edil Juan Carlos Moreno que, al igual que su colega, piensa que hay muros de contención y obras en sitios donde ellos ven que no ha sucedido nada y en otros se mantiene la espera.



“Estamos pidiendo la intervención de la Secretaría de Infraestructura y de técnicos”, dijo Moreno y anotó que faltan obras en la calle 7 oeste con carreras 49 y 49B.



El secretario de Gestión del Riesgo aseguró que por las lluvias se han realizado 142 visitas. Dijo que van 63 obras, sobre todo muros de contención de la Secretaría de Vivienda y manejo de vías, de Infraestructura, así como operarios de las Empresas Municipales (Emcali) triplicaron las acciones de limpieza sumideros que se taponan con escombros, basuras y la misma tierra que baja desde los altos sectores movedizos.



Es tal el peligro que algunos funcionarios se han encontrado con suelos donde hay tuberías en medio de deslizamientos. Es por ello que comunidades de sectores de Pueblo Joven y Brisas de Mayo, en la comuna 20, así como La Sirena y parte del aledaño corregimiento Los Andes con la vereda El Mango, más arriba de la montaña, han tenido aprietos con el servicio del agua. Tuvo que ser suspendido la semana pasada para facilitar los arreglos, además de no afectar dichos terrenos por la humedad.



A su vez, de acuerdo con el gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, Háimer Humberto Serna, se han hecho mantenimientos e intervenciones en canales y desarenaderos en la comuna 20 y en la ciudad por las fuertes lluvias de este año.



Pero la comunidad advirtió que un desarenador en la parte alta de San Francisco y Tierrablanca se colmató por tanto sedimento de la montaña.



El gerente Serna indicó que se trabaja en 28 desarenaderos en toda esta capital que atrapan piedras y lodo. También, en 718 estructuras de separación para evitar que se mezclen las aguas residuales con las aguas lluvias y no se contaminen los 92 kilómetros de canales de aguas lluvias en Cali.



Según Zamorano, en el Departamento Administrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) se duplicaron mantenimiento y poda de árboles en la comuna 20.

Para la SGRED, las zonas rojas por deslizamientos, en este momento están en Tierrablanca, San Francisco, Belén y parte de Siloé, cuatro de los ocho barrios, sin contar con tres urbanizaciones. La comuna es bañada por las siete quebradas, tanto en el centro de la comuna, como en la zona que colinda con Los Andes y el barrio Altos de Santa Isabel.



Con el fuerte aguacero del 4 de junio hubo crecientes de la mayoría de estos cauces: quebrada Isabel Pérez que separa los barrios Belén y Siloé; Guarrús, la cual atraviesa todo el sector La Sultana y El Indio, que separa los barrios Brisas de Mayo y Pueblo Joven.



Es área en alto riesgo de derrumbes, pero en especial, las construcciones cuesta arriba. En riesgo medio están los barrios Lleras Camargo, Belisario Caicedo, zonas de Siloé, Pueblo Joven, El Cortijo y Venezuela Urbanización Cañaveralejo.



“Nos han dicho que hay asentamientos y no pueden hacer mayores acciones. Esto no es de ahora y no hay soluciones”, dijo la señora Giraldo, quien ha vivido en la comuna desde hace tres décadas.



El secretario encargado de Vivienda de Cali, Junior Lucio Cuéllar, dijo que “en la inmediatez se espera implementar los medios de ayuda posibilitando que otros organismos puedan llegar a esas comunidades afectadas para hallar soluciones definitivas en el futuro, largo y mediano plazo”.



Según el ingeniero civil Jairo Ángel, de la SGRED, es tan grande la problemática de riesgo por derrumbes y crecientes en la comuna 20 que hay 124 viviendas, pero solo sobre la quebrada Isabel Pérez, zona que está dentro de las catalogadas como rojas por no ser mitigables.

Se hace limpieza de canales de forma constante: Emcali

El gerente de Acueducto de Emcali, Háimer Serna, dijo que la empresa hace mantenimiento y limpieza de canales no solo en la comuna 20, de forma permanente en el año, también en el resto de la ciudad, como canales Oriental, Autopista, Cauquita, Ferrocarril y Sur.



Aseguró que en lo corrido de este 2022 se han sacado cerca de 20.000 toneladas de toda clase de desechos -algunos colchones-, equivalentes a lo que cabe en unos 1.050 carros recolectores de basura.



Esta es una de las razones por las que el sistema de alcantarillado de Cali colapsa cuando llueve en Cali, al tiempo de las montañas o la ladera, como en la comuna 20, están erosionadas y arrastran materiales a la zona baja de la ciudad, donde se forman pasos torrenciales en las vías.



A este panorama se le suma el aumento del nivel de precipitaciones en Cali. Por eso, para la misma Alcaldía y Emcali, esto explica el grado de las emergencias que hubo el pasado 4 de junio. En Emcali se estima que cambiar el alcantarillado de toda la ciudad implicaría un billón de pesos.

‘No construyan en zonas de riesgo ni dos ni más pisos’

Juan Carlos Legro, encargado de las acciones sociales de la Subsecretaría de Mejoramiento Integral de la Secretaría de Vivienda de Cali, dijo que la población en la comuna 20 no debe construir dos o más pisos en terrenos no mitigables por ser inestables.



Esta ha sido la tendencia en las décadas anteriores, inclusive, desde el siglo pasado. Buena parte de estos terrenos con edificaciones y casas casi en el aire y en riesgo están en Tierrablanca, San Francisco y Belén, y algunos sectores de Siloé.



Según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, se han venido dando ayudas a las familias afectadas. Se recomendó no esperar a evacuar en estas viviendas, cuando hay temporales.



Mientras tanto, en el Concejo reclamaron subsidios para estas familias y el plan maestro de vivienda de Cali, que desde hace cuatro años se quedó en veremos para buscar un lugar dónde reasentar a quienes viven en alto riesgo en la capital del Valle.

Trasteo en jarillón de Cauca reduce el riesgo de fractura

En cuanto al río Cauca, dejaría de ser amenaza de inundación para Cali y para el jarillón. Lo que sí podría fracturar el dique ahora y afectaría a 900.000 habitantes del nororiente, oriente y suroriente de la ciudad, sería un sismo de 6,5 o 7 grados en la escala de Richter con una profundidad de 40 kilómetros.



Hoy, el jarillón está robustecido en un 93 % de 26,1 kilómetros trazados por los damnificados de la ola invernal de 2010 y 2011. Se reforzaron seis puntos críticos en el último año. Es así que tras el temporal de aquel sábado 4 de junio de este año, apenas un tramo de 2,5 kilómetros en un asentamiento en Floralia se afectó.



Pero allí viven 1.100 familias, como lo dijo Eli Schneider, líder del Plan Jarillón, proyecto de un billón de pesos con el Fondo Adaptación del Gobierno, Emcali, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) y la Alcaldía. A final de mes se iniciarían obras en Floralia.



