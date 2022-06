De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, hay graves inundaciones en el norte, en el oeste, en el nororiente y en el sur, así como emergencias en zonas de Siloé, en la comuna 20, tras un intenso aguacero en la noche de este 4 de junio.



De acuerdo con la alcaldía de Cali, en dos horas llovió lo que se descarga en un mes, en la ciudad.



"Las organizaciones de socorro están alertas y atendiendo las consecuencias que han generado precipitaciones de hasta 46 milímetros, en Cali, lo que ha ocasionado inundaciones, principalmente en el norte de la ciudad", informaron en la Alcaldía.

Sin embargo, el secretario de Atención del Riesgo de Desastres del distrito, Rodrigo Zamorano, aseguró que el río Cali no se desbordó, pero sí aumentó el nivel.



Zamorano señaló que, por fortuna, el río Cauca, el cual baña la ciudad en el norte, el nororiente, el oriente y suroriente, no generó emergencia.



El funcionario dijo que mientras ocurrían estas emergencias hubo un incendio en el barrio Compartir que resultó de alta complejidad, sin lesionados pero con ocho familias afectadas, a las cuales se les socorrerá.



Los secretarios de Seguridad y Justicia y Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres acudieron al centro de reclusión transitoria, posteriormente a la avenida Sexta y terminarán el recorrido en el Centro Administrativo Municipal (CAM).



En la iglesia La Inmaculada, en San Francisco, “el plástico que recubre la parte afectada por el muro que derrumbó hace 11 resistió el viento hasta de 20 kilómetros por hora”.



En zona del barrio Popular y del sector La Isla, además en el nororiente y en el norte caleño hubo casas inundadas



Se reportó una creciente súbita del río Cali a la altura de esa zona, pero Zamorano enfatizó en que el río no se salió de su cauce.



El río nace en zona montañosa del occidente y desemboca en el norte, en inmediaciones de Floralia.

Este barrio Floralia y Los Álamos, en el norte, quedaron afectados por inundaciones, según el cabo Marco Gómez, coordinador del Centro de Comunicaciones y Telemática del Cuerpo de Bomberos de esta capital.



El sistema de alcantarillado colapsó y eso agravó las inundaciones.



El cabo Gómez dijo que el río Cali tuvo creciente en zona rural alta, en el nacimiento. El río en Felidia y en Pichindé, dos de los corregimientos en la ladera, también tuvo crecientes.



La ciudadanía informó el aumentó del nivel de las aguas del río Cali a su paso por el norte hasta el oeste.



Pero, canales de aguas lluvias en el norte sí se desbordaron.



La población grabó videos que compartió en redes sociales, incluyendo a los Bomberos de Cali.



En uno de esos videos se percibe la dimensión de la creciente por el fuerte aguacero que se desencadenó al final de la tarde de este sábado y se agravó en la noche. Esta es una de las grabaciones compartidas al Cuerpo de Bomberos.

En la calle 34 norte con avenida 2Bis y 4N, una buseta de la empresa Líneas del Valle y dos vehículos particulares más quedaron atascados en medio del agua.



Una máquina de los Bomberos se desplazó al lugar y buscaron la manera de arrastrar los vehículos.

En zona aledaña de la avenida Los Cerros, en el occidente de Cali, también hubo emergencias. Allí, los Bomberos informaron una situación peligrosa. Al sitio se dirigió una máquina con cuatro bomberos.



Según el organismo de socorro, en la avenida 6 Norte con calle 34, también había situación peligrosa. Al sitio se dirigieron una máquina y cuatro unidades.



A su vez colapsó una estructura, pero no dejó personas atrapadas. El caso sucedió en la calle 14 Oeste No. 2B1-44, en el barrio Santa Teresita.



El canal de aguas lluvias, ubicado frente a almacenes Éxito, sobre la carrera 52, en el barrio La Flora y también en el norte de Cali, se desbordó.

En el barrio Granada, en el norte de la capital vallecaucana, hubo el clamor por una ciudadana de movilidad reducida. Su apartamento se inundó. Está ubicado en la avenida 9A con calle 15AN-72, apartamento 101.



En Siloé se desbordó la quebrada La Cristalina y el riesgo de deslizamientos en la zona era latente.



También se informó que en la calle 67 norte con segunda había personas atrapadas en vehículos y motos, El agua los estaba acorralando y no tenían cómo moverse.

Otra situación peligrosa, tras el aguacero, fue informada en la carrera 2D BIS Oeste #13-13, en el barrio Bellavista, en el occidente de Cali. Al sitio fueron una máquina del organismo de socorr con cuatro bomberos.



En el organismo de socorro indicaron que la ciudad estaba colapsada y que no era fácil el desplazamiento de máquinas a los lugares afectados por las emergencias.



Al tiempo, hubo congestiones vehiculares por las vías anegadas, sobre todo, en el norte, el nororiente, el oeste y la ladera, donde está la comuna 20 con Siloé.



A eso de las 9:40 p. m., guardas de la Secretaría de Movilidad de Cali se desplazaron a las calles con más afectaciones para agilizar el tráfico, mientras el agua iba descendiendo.



A esa hora, dejó de llover.



En la calle 34 norte con avenidas 2Bis y 4N, el agua descendió, y la buseta y los otros vehículos fueron retirados de la mitad de la vía.



Los guardas trataban de orientar a los conductores para que no hubieran embotellamientos.



