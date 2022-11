Hay alerta en el norte del Valle del Cauca por la fractura del puente que une a Roldanillo con la Unión.



La estructura quedó en riesgo de desplomarse. Está ubicada en la entrada al hotel Los Viñedos.

La caída ocurrió por las intensas lluvias de las últimas semanas.

“A mí me da miedo abrir los mensajes de los alcaldes, porque no hay día que no me digan que tiene una vía cerrada y eso afecta la productividad de cada una de las regiones”, dice la gobernadora Clara Luz Roldán.



En este panorama se suma la muerte por rayo de un hombre, oriundo de El Cerrito, en un cultivo en el sitio El Porvenir, de Rozo, en Palmira. Dos hombres más quedaron heridos. Mientras que seis personas han muerto ahogadas en ríos.



Las vías de Cali, Dagua y Buga a Buenaventura y la de Candelaria cruzan emergencias serias.



El trayecto al corregimiento de Loboguerrero, a una hora y media del puerto, va de un derrumbe a otro desde el kilómetro 23 y el agrietamiento del 59.



A ello se sumaron ahora los deslizamientos que bloquearon el paso en los kilómetros 100, 105 y 108, en los sectores Arauquita y Puente Tierra, así como en vecindades de la reserva de Yotoco.



CALI