Cuando llegaron dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali al barrio Potrero Grande, lo que empezó como una requisa para registro terminó en una asonada y agresiones a ambos uniformados.



(Lea también: Puños, forcejeo y disparos con arma traumática en intento de robo)

En un video, un joven forcejea con el patrullero y luego, este último termina en el suelo. Se observa que el joven toma del cuello al policía, mientras su compañera patrullera hace esfuerzos por evitar que lo asfixie.

#Cali 🚨 agredidos terminaron estos policías ante varios jóvenes que no respetan la ley, este hecho ocurrió en el barrio Potrero Grande, oriente de la ciudad. 👊🏼



Cali, ciudad sin ley y agredida. pic.twitter.com/FqYkyCjEor — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) January 18, 2023

(Lea también: Video: Policía busca a quienes entregan panfletos con amenazas en Jamundí)



Ambos patrulleros se ven con sus cascos de motocicletas.



La patrullera trata de impedir el ataque y también en el suelo porque otras personas la tomaron de los brazos y cayó derribada.



(Lea también: La pesadilla de recorrer la vía alterna para salir de Pasto: 30 horas en trochas)



Una de las personas la toma desde el suelo por los brazos.



Después, el patrullero se suelta y su presunto agresor sale corriendo por las calles de Potrero Grande, el humilde barrio en todo el extremo oriental de Cali, dentro de la comuna 21.



En la Policía Metropolitana de la ciudad rechazó el hecho como un caso de intolerancia y de asonada. Piden a la comunidad permitir a las autoridades hacer su trabajo.



(Puede leer: Horror en cumpleaños: asesinan a niña de 8 años y a dos jóvenes de 17 y 18 años)



El caso no terminó, por fortuna, con heridos de gravedad, tanto de los dos patrulleros, como de los mismos vecinos que se observaron en el video, formando una multitud y alrededor de ambos policías.



El hecho terminó con un comparendo por irrespeto a la Fuerza Pública. Según la Policía, el uniformado inicialmente agredido no interpuso denuncia por haber salido ileso. Indicaron que no tenía agresión de gravedad.



CALI