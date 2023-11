Policía multó a la protagonista de video para adultos grabado en el MIO cable de Cali

En los últimos días, se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve a una pareja teniendo relaciones íntimas en el MIO cable de Cali, lo que causó gran indignación en las personas que utilizan este medio de transporte.



Gracias a la viralidad del video y a que se conoció la identidad de la mujer que se dedica a realizar este tipo de contenido, la Policía interpuso una multa tipo tres en contra de la mujer y el hombre que también participó en el video.



Horas antes de conocerse esta penalización por tener relaciones sexuales en el transporte público, Natalia Delgado había dado sus declaraciones a 'Telepacífico Noticias' argumentando que:



"Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace", dijo.



Adicional a esto, agregó que en caso de tener que hacerse responsable por lo que pasó, asumiría lo que vendría:



"El contenido de adultos no va a dejar de existir. Fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral. No le hice daño (al MIOCable), pero si tengo que asumir mi responsabilidad lo voy a hacer".



¿Qué dijo la Alcaldía de Cali por el video grabado en el MIO Cable?

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la ciudadanía por este video, pues estos son espacios públicos que no deben utilizarse para realizar actos obscenos.



"A las personas que tienen sexo en el MIO y en el MIO Cable les digo que están mal de la cabeza. Están cometiendo una infracción, según el Código de Policía. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables", dijo.



Comunicado oficial de Metro Cali sobre video con contenido explicito en el MIO Cable.



Conoce más información en nuestro #BoletínMIO🗞: https://t.co/meY5I7RCUm pic.twitter.com/RSvA4aKc8n — METROCALI MIO (@METROCALI) November 9, 2023

En horas de la tarde de este domingo 12 de noviembre, se conoció un video en el que se observa a la Policía de Cali interponiendo la multa respectiva por este tipo de actos.



La mujer fue abordada en la calle, mientras se transportaba en un vehículo: "Por irrespetar las normas propias de los lugares públicos, lo que quedó evidenciado en un video de las redes sociales en el MIO Cable", dice el policía.

