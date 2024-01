Video: mujer tuvo que ser escoltada por la Policía tras ser vista con otro hombre

"Sáquela, sáquela", gritaron habitantes del barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, haciendo referencia a una mujer que se encontraba al interior de una vivienda presuntamente con el marido de otra.



Las imágenes fueron registrados por uno de los residentes que se aglomeraron alrededor de la residencia. La Policía tuvo que acudir al lugar para sacar a la mujer y evitar que la golpearan.

"Que salga, que salga", gritaban en el barrio Manuela Beltrán donde la policía tuvo que sacar escoltada a una mujer de una casa para evitar que fuera golpeada por otra.



Tras varios segundos, la Policía finalmente escoltó a la mujer que llevaba un bolso en uno de sus brazos y que fue increpada al salir custodiada de la vivienda. Los patrulleros, incluso, tuvieron que alejar a la que parece ser la pareja del hombre que se encontraba junto con la otra.

Posteriormente, la comunidad alentó a la mujer para que persiguiera a la "amante".



Sobre estos hechos, al interior de Policía especificaron que "fue un requerimiento normal, un acompañamiento para que la situación no pasara a mayores. No hubo lesionados ni muertos". Por lo anterior, no hubo un pronunciamiento oficial.

Macabro feminicidio en La Unión

Un macabro feminicidio ocurrió el pasado lunes en el municipio de La Unión, Valle, en el que un hombre habría decapitado a su pareja. La víctima de los hechos fue identificada por las autoridades como Diana Carolina Serna, y su asesinato quedó registrado gracias a la grabación de una cámara de seguridad de la zona.

En las grabaciones se observa como el hombre persigue a la mujer con un machete en la mano. El hecho generó indignación en la región y la comunidad de La Unión reclama justicia.

