“Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente (...)". Así empieza la denuncia de una joven, quien señala a un profesor de la facultad de Ciencias de la Administración, de la Universidad del Valle, como el presunto agresor.



"Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresión sexual”, asegura Burbano en la grabación.

La víctima de este abuso es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y se había desplazado a Cali, el pasado 14 de octubre, por el lanzamiento de un libro, del cual es coautora.



Es, además, profesional bilingüe en Ciencia Política y Gobierno, con amplia experiencia en el fomento del relacionamiento interinstitucional, en la resolución de conflictividades sociales y en la generación de estrategias sociales en pro de la gobernabilidad.



También tiene experiencia en coordinación, monitoreo y evaluación de proyectos y estrategias sociales, y de cooperación internacional.

Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle - @UnivalleCol.



En el video señala que ella y el docente se conocieron en el acto social, y luego quedaron en reunirse para cenar con otros coautores en un lugar distinto del lanzamiento del libro.



Sin embargo, ella sostiene en la grabación que después de unos tragos, ella se sintió mareada y perdió la memoria.



La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal clamó por justicia y afirmó que conoce a la víctima.



“Salomé, lamento mucho volver a saber de ti en estas circunstancias, mi equipo y yo nos ponemos al servicio de lo que requieras. Me gustaría que nos pusiéramos en contacto. ¡Fuerza!”, le dijo.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, expresó: "Apreciada Salomé, como Gobernadora, como Presidenta del Consejo Directivo de la Universidad del Valle y sobre todo como mujer, te manifiesto toda nuestra solidaridad y apoyo. Solicito a la Rectoría y a la Fiscalía que se abran investigaciones de oficio (...)".



Anotó: "Apreciada Salomé Burbano, te ofrecemos todo el apoyo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Valle".



El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, dijo: "Además de recibir la información (...) me comuniqué con el decano de la facultad (de Ciencias de la Administración) para que se abra la correspondiente investigación disciplinaria".



El rector Varela dijo que dio instrucciones formales para dicha investigación disciplinaria, como lo solicitó la gobernadora Roldán.



Dijo que se espera que el profesor haga llegar las pruebas pertinentes a la rectoría, bajo la presunción de inocencia; "tendrá que hacer todos los descargos".



"Lamento la situación, primero para que no se repitan este tipo de cosas", dijo Varela, al insistir en que se comunicó con el decano Ómar Montilla y con el vicerrector de Bienestar de Univalle, el profesor Guillermo Murillo.



"Por supuesto, desde ese mismo momento, estamos dando instrucciones formales al jefe de la oficina de Control Disciplinario Docente para que se abra la correspondiente investigación, tal como lo ha pedido nuestra gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. quien emitió un tuit en esta dirección", agregó el rector.



"Quiero ser muy enfático en que la Universidad del Valle maneja desde hace varios años frente a este tipo de situaciones de presunto acoso sexual una política de cero tolerancia, hemos tenido una actitud firme frente a casos de denuncias que se han hecho en la universidad", sostuvo.



Varela añadió que la Universidad del Valle ha buscado impartir políticas en contra de las violencias de género y hacia la mujer en el alma máter.



Recalcó que se seguirán los procedimientos dentro del debido proceso, teniendo en cuenta el Código Disciplinario Único de la universidad.



El rector también dijo que se trabajará para que no haya impunidad en este caso, reiterando el debido proceso y la presunción de inocencia.



En un comunicado, el rector complementó: "La Rectoría de la Universidad del Valle se permite informar que anoche fuimos notificados, a través de los medios de comunicación y redes sociales, de la denuncia que una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia hizo en relación con un caso de abuso sexual, en donde resulta implicado el profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración y jefe del Departamento de Administración y Organizaciones (...)".



Añade en la misiva: "Ya hemos remitido los videos y solicitado que la Oficina de Control Disciplinario Único de nuestra universidad formalice de manera inmediata una investigación disciplinaria contra el profesor, tomando como referencia las citadas

denuncias".



Dice también en el comunicado: "Obviamente, estamos en un estado de derecho y el profesor, como cualquier otro imputado, tendrá una investigación basada en el debido proceso, de acuerdo a las normas que rigen a nuestra Universidad y al código disciplinario único de los empleados públicos".



Además: "Estaremos muy atentos, desde la dirección universitaria para que este proceso disciplinario avance con toda la celeridad necesaria. Manifestamos que Univalle ha tenido una política firme en este campo, expresada en numerosas acciones que incluso involucran expulsiones, suspensiones y la apertura de procesos

disciplinarios contra miembros de la comunidad universitaria que han sido acusados

de cometer este tipo de acciones".



La representante del Consejo Estudiantil de Univalle, Isabel Vera, manifestó: "Salomé, como representante estudiantil y como integrante del Comité Estudiantil de Género de las sedes de Cali, de las cuales tengo entendido hace parte el profesor, te acompaño y ofrezco toda mi solidaridad. Cuenta con que estaremos atentas al desarrollo”.



