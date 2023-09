La primera de las claves para Marcela Erazo en haber logrado el puntaje perfecto en la prueba del Icfes, quizás como pocos en la historia del examen del Estado en el país lo han alcanzado, es siempre la confianza.



“Creer en uno mismo, de lo contrario, no vamos a lograr nada”, reitera la caleña que el pasado 31 de agosto cumplió 22 años.

Otra de las claves es tener claras las metas. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son esos objetivos de vida? Y lo más importante, nunca, pero nunca dejar de soñar. Sin embargo, aclara que eso no significa que todo quede a la suerte.



(Lea también: El agente de tránsito capturado en banda: presunto perfilador de víctimas de extorsión)

¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son esos objetivos de vida? Y lo más importante, nunca, pero nunca dejar de soñar FACEBOOK

TWITTER

La perseverancia, el empeño, la responsabilidad y el compromiso de cada persona con sí misma son aspectos fundamentales en ese proceso de crecimiento, como lo ratifica Marcela.



Es así que la joven, quien en noviembre de 2021 obtuvo 500 respuestas perfectas de 500 preguntas, da esas claves a estudiantes que como ella pueden seguir ascendiendo en sus propósitos por ser mejor persona y profesional de excelencia.



De hecho, Marcela desde muy pequeña, como ella misma lo confiesa, mantiene un sueño: ser la mejor médica del país.



Ya alcanzó el Icfes perfecto que le abrió puertas en diversas universidades, tanto en Cali como en el resto del país. Se decidió por medicina de la Universidad Icesi, en el sur de la capital vallecaucana. Hoy, con un promedio muy superior a 4,0, cursando cuarto semestre de su carrera, siente que ese nuevo sueño sí lo va a concretar.

(Además: Andrés Escobar, con porra en mano, dice que será concejal para tumbar símbolos del paro)



Sabe lo importante de mejorar cada día, inclusive, otra de las claves que da para aquellos estudiantes que buscan presentar la prueba del Icfes es tener conciencia sobre esas materias que generan dificultades y toda serie de preguntas para poder resolverlas.



No perder de vista esas debilidades ni fortalezas a la hora de pensar en la prueba del Icfes. Pensar en cómo prepararse mejor en aquellos campos académicos que requieren mayor práctica y conocimiento, siempre manteniendo la confianza.



(Lea también: Grave accidente en carretera: hay cinco niños y un adulto heridos en Valle)



“Yo creo que no hay una receta. Pero el mensaje es dedicación, dedicar tiempo, no desmotivarse”, comenta la joven que se alistaba para los exámenes finales en su carrera.



“A mí me tocó presentar el Icfes varias veces”, afirma. De hecho lo hizo en seis oportunidades. En este punto viene otra clave. No frustrarse. Si la primera vez, la persona no logra el resultado esperado o perfecto no debe desfallecer. Por ello, se empeñó en que podía obtener las 500 respuestas sin falla alguna y así lo hizo.



Dice que aprendió en el proceso a identificar esas fallas para superarlas con simulacros de la prueba del Estado, leyendo y practicando.



(Además: Así fue la captura de presuntos asesinos de un hombre frente a sus 2 hijas y su suegra)



“No es suficiente con la teoría”. Este consejo también lo pone en marcha en su carrera misma, recalcando la importancia del aprendizaje activo que le inculcan sus profesores de la Universidad Icesi con una metodología que permite a los alumnos a ser sus protagonistas de sus procesos y no esperar que las enseñanzas provengan solo del profesor. Este proceso es con activa participación de ambos, aprendiendo, además a trabajar en equipo con sus demás compañeros de clase.



El estudiante, según la Universidad Icesi, no es un ser pasivo en la enseñanza y en el aprendizaje. Es responsable de ir escalando peldaños, tanto en las aulas, como en otros escenarios, entre ellos, un hospital, como la futura médica que Marcela aspira a llegar a ser.



Además, dice la caleña, siempre es bueno preguntar. No dudar en hacerlo a quienes pueden tener esas respuestas y dar una mejor orientación en la preparación de pruebas como el Icfes y en otros retos de la vida misma.



Su historia comenzó desde que se graduó del colegio Santa Mariana de Jesús e ingresó a la Universidad del Valle para estudiar fisioterapia.



Sin embargo, la joven caleña sentía, como ella misma lo cuenta, que algo faltaba. Por supuesto que desde muy pequeña se inclinó por áreas de la salud y por eso, después de graduarse en 2018 como bachiller exploró opciones.



Aquí viene una nueva clave. El ser humano debe explorar con qué se siente a gusto, qué le apasiona.



Empezó la carrera de fisioterapia, pero Marcela seguía pensando en que su vocación era otra, aunque dentro del mismo campo de la salud. De hecho, quiere seguir los pasos de su tía Liliana Erazo, quien es médica.



Por eso, estudiando los primeros semestres de fisioterapia presentó, de nuevo, la prueba del Icfes.



Pese a que obtuvo un puntaje alto no la satisfizo. Quería superar los 450. En ese entonces, ya estaba por empezar quinto semestre, obteniendo los promedios más altos con 4,5.



Así que siguió preparándose para lograr el puntaje deseado que le permitió a entrar a medicina. Presentó la prueba tres veces más, pensando en ingresar a una universidad pública, debido a los elevados costos que a sus padres les queda difícil cubrir.

Hubo muchos altibajos, pero seguí luchando FACEBOOK

TWITTER

“Hubo muchos altibajos, pero seguí luchando”, dice Marcela.



En 2021 se preparó con un preIcfes de Sistemas Educativos Personalizados (SEP). Ya había presentado la quinta prueba y la sexta la hizo en septiembre de ese año.



Fue el 20 de noviembre de 2021 que llegaron los resultados perfectos, más de lo deseado. De acuerdo con el Icfes y el Ministerio de Educación, los mejores puntajes en el país de cada año han oscilado entre 450 y 494.



La madre de Marcela, Beatriz Medina, está tan orgullosa de su hija, y también de Samuel, su hijo menor, que se alista para ingresar a la universidad.

Tú puedes sacar adelante tus sueños. No desistas que siempre estaremos con ella, respaldándola FACEBOOK

TWITTER

Doña Beatriz también da consejos a padres y a las familias de jóvenes que pueden frustrarse ante los primeros obstáculos. El apoyo y el amor incondicional a los hijos son fundamentales, aconseja la señora.



Siempre le digo a Marcela: “Tú puedes sacar adelante tus sueños. No desistas que siempre estaremos con ella, respaldándola”.



Marcela insiste en ser la mejor médica para curar enfermedades, para salvar vidas. Recuerda a su tío Raúl Solarte, quien en 2020 falleció por coronavirus.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

Lea más información de Colombia en EL TIEMPO

Candidatos a alcaldía de Cali destapan sus cartas en desarrollo económico)



​Misterio sobre la muerte de más de 50 vacas en finca: verifican si agua fue

envenenada)



Sancionan al exsecretario de Cultura por irregularidades en la Feria de Cali virtual