Así fue el fuerte cruce de mensajes entre los concejales Ana Erazo y Andrés Escobar

Una fuerte discusión se presentó entre los concejales Ana Erazo y Andrés Escobar por la propuesta que el último le hizo al alcalde de Cali, Alejandro Eder, de militarizar la ciudad como estrategia para garantizar la seguridad.



La concejal Ana Erazo reaccionó ante esta propuesta y se armó una discusión que pasó de las redes a una sesión del Concejo de Cali.



El primer ‘round’ de esta discusión empezó cuando el concejal Escobar publicó la propuesta de militarizar a Cali en su cuenta de X.

Alcalde Eder, saque el ejército a la calle. La militarización de la ciudad es una necesidad, una respuesta al clamor de los caleños por seguridad y resultados. Así mismo, todos los efectivos policiales disponibles haciendo operativos. Necesitamos capturas y bajas. ¡Mano dura ya! https://t.co/esPsbKckKe — Andrés Escobar (@escobarandres90) January 4, 2024

La concejal del Pacto Histórico, en un extenso trino respondió: “Quiénes se han familiarizado con las armas y el miedo, ahora se animan de manera cínica a exigir que se militarice la ciudad, tal como propuso Andrés Escobar el día de ayer con total cobardía”.



Considera que la propuesta de aquellos que “llaman a militarizar cada rincón de la ciudad desconocen que un soldado en una esquina solo disuade, no provee en nada soluciones de fondo más allá de hacer un desfile de armamento por las calles de una ciudad que tiene entornos convulsionados y en los que no llega ni siquiera un plato de comida”.

Quiénes se han familiarizado con las armas y el miedo, ahora se animan de manera cínica a exigir que se militarice la ciudad, tal como propuso @escobarandres90 el día de ayer con total cobardía.



Los que llaman a militarizar cada rincón de la ciudad desconocen que un soldado en… — Ana Erazo (@AnaErazoR) January 3, 2024

Y agrega: “Si queremos seguridad en la ciudad necesitamos mayor preparación de la base policial, mejorar la tecnología obsoleta de la ciudad, consolidar una política pública de seguridad humana y avanzar en la reconciliación a partir de programas sociales serios y robustos. Empezar a lanzar disparates irresponsables lo único que hacen es atraer debates inútiles que hace años han sido descartados. Necesitamos propuestas y políticas de ciudad serias”.



El concejal del Centro Democrático le respondió unas horas después: “Efectivamente Ana, si las ratas del semáforo de la Roosevelt con 44 hubieran visto dos soldados con fusil montado no se habrían atrevido a cometer sus fechorías. Esa disuasión mitiga el lastre ciudadano del miedo y la inseguridad. Es lo que la gente quiere: resultados y soluciones. Dicha medida le da tiempo al aparato de inteligencia de avanzar en la captura o baja de integrantes de estructuras criminales y delincuencia común”.



Añadió: “Pero a ustedes y a sus jefes políticos no les gustan las balas que defienden a la gente buena, al ciudadano honrado y trabajador. Han vivido en función de alcahuetear el bandidaje. Ya fue suficiente de abrazos y sancochos con los que la pasada administración, de la que hiciste parte, consentía a quienes destruían nuestra ciudad”.

Efectivamente Ana, si las ratas del semáforo de la Roosevelt con 44 hubieran visto 2 soldados con fusil montado no se habrían atrevido a cometer sus fechorías. Esa disuación mitiga el lastre ciudadano del miedo y la inseguridad. Es lo que la gente quiere: resultados y soluciones.… https://t.co/Hep9M68ulC — Andrés Escobar (@escobarandres90) January 4, 2024

El debate se trasladó la sesión del jueves 4 de enero en el Concejo de Cali, donde Erazo descalificó la propuesta de Escobar y le pidió responder ante la Fiscalía por los hechos ocurridos durante el estallido social.

“Delincuente aquí el que usurpa las funciones del policía, no la gente que estuvo en el estallido social”: concejala Ana Erazo del Pacto Histórico dio dura respuesta al cabildante Andrés Escobar del Centro Democrático tras pedir la militarización de Cali. pic.twitter.com/A1kf3HnxaJ — Aquí (@aquitoday) January 4, 2024

“Esos son los que no creen en las instituciones. Los que vienen aquí van a vanagloriarse a decir que creen en las instituciones, pero que efectivamente no están confiando en la Policía y no van a la Fiscalía a rendirle cuentas sobre sus hechos aquí, o incluso que usurpan las funciones de la Policía para salir a defender a la gente de bien, como aquí lo plantearon. Y por último, no voy a permitir, ni hoy ni en los cuatro años, que se plantee que la gente que salió al estallido social son unos delincuentes. No lo voy a permitir y no se van a meter tampoco con nuestro símbolo”, expresó Erazo.



Agregó: “Delincuente aquí el que usurpa las funciones del policía, delincuente aquí el que sin ser policía salió a la calle con armas a defender a la gente de bien. Eso sí es un delincuente, no la gente que estuvo en el estallido social, que tenía una razón para movilizarse y que la ampara la constitución política económica”.

“Aquí están los concejales del Pacto Histórico reiterando que las únicas balas que les preocupan son las que defienden a la gente buena. A los delincuentes los engrandecen y les levantan monumentos”: concejal Andrés Escobar propuso militarizar Cali. ¿Usted qué opina? pic.twitter.com/23eor2Jprg — Aquí (@aquitoday) January 4, 2024

En la sesión, Escobar manifestó: “Aquí están los concejales del Pacto Histórico reiterando que las únicas balas que les preocupan son las que defienden a la gente buena. A los delincuentes los engrandecen y les levantan monumentos”.





