Rechazo e indignación causó el video en que un joven aparentemente consume droga en un bus del sistema de transporte masivo MIO.



El material audiovisual fue publicado a través de redes sociales por un usuario del sistema, quien asegura que nadie hizo algo al respecto por temor a represalias.



En el video se puede observar que en una de las sillas del bus, una persona saca una pipa y la enciende ante la mirada de los demás usuarios del servicio.

Un usuario del @METROCALI grabó un vídeo en el que una persona aparentemente consume droga al interior de un bus del sistema. El video, publicado en redes causó indignación en muchas personas que piden mayores controles. pic.twitter.com/ckd8VrnJmD — ADN Cali (@adncali) September 10, 2022

Este hecho molestó a muchas personas que a diario usan el sistema y que aseguran no es el único caso.



Es por eso que reclaman más presencia de las autoridades y mayores controles en las diferentes estaciones del MIO.



Hasta el momento Metro Cali no se ha pronunciado sobre este hecho.



