Un camión mediano con un trasteo atrajo la mirada de conductores y transeúntes, a lo largo del río Cali, desde el oeste de la ciudad hasta el norte de esta capital.



Lo llamativo era un hombre que viajaba amarrado a un colchón dentro del mismo acarreo.

El vehículo transitó por la avenida Circunvalar, luego pasó por el hotel Intercontinental de Cali para internarse en el túnel Mundialista, sobre la avenida Colombia, de casi un kilómetro de extensión.



Amarraron tan bien el trasteo, que hasta el ayudante se fue de amarrada. pic.twitter.com/qbwCrcwLc2 — CaliWeb (@CaliWebCo) February 15, 2023

El hombre se aferraba al colchón que llevaba a sus espaldas. En un video que se hizo viral en redes sociales se observa que no mueve ni un músculo, quizás, para no perder el equilibrio.



Desde la secretaría de Movilidad de Cali y entre las mismas autoridades piden a la ciudadanía no exponerse a riesgos de accidentes, como ese.



Probablemente el hecho se presentó porque el hombre no tenía cupo en la cabina del conductor. Sin embargo, ninguna persona debería arriesgarse de ese modo, en la capital del Valle del Cauca.



