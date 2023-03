Un hombre en Cali no soportó que guardas de tránsito le impusieran una multa. El motociclista transitaba, al parecer, sin casco, en la calle 52 carrera 15 de la capital del Valle del Cauca.

Por ello, guardas de tránsito lo detuvieron y le notificaron la infracción que cometió.

#ReporteEntérateCali Esta tarde un hombre fue requerido por agentes de tránsito en la calle 52 carrera 15. Luego de varios minutos, prefirió prenderle fuego a la moto. Bomberos Cali atendió la situación. 😳🛵🔥 pic.twitter.com/dyoYUV6zg7 — Entérate Cali (@EnterateCali) March 28, 2023

La multa por no llevar casco de seguridad y/o chaleco reflectivo alcanza los 580.000 pesos. De inmediato, el hombre se enardeció. Los ánimos se caldearon y fue literalmente, al punto de que el presunto infractor se enojó y rechazó la medida.



No contento con ello, decidió que su motocicleta no iba a ser inmovilizada, sino que él mismo la incineró frente a una estación del Masivo Integrado de Occidente (MIO).



Después del hecho, el motociclista salió huyendo de la escena.



Ante la situación, los guardas quedaron más que sorprendidos y llamaron al Cuerpo de Bomberos, de Cali.



Del organismo de socorro atendieron el incidente en plena vía, controlando la conflagración. El vehículo quedó calcinado y con su estructura retorcida.



CALI