El ambiente por el clásico de fútbol entre Deportivo Cali y América tuvo sus incidentes en distintos sitios de la capital del Valle del Cauca, donde se registraron la muerte de una persona y las heridas a cuatro más.



En el interior del estadio del Cali circularon videos de hinchas que intentaban localizar a fanáticos del equipo rival, lo que está bajo restricción de autoridades.



En estadios de otros sitios del país eso se ha ido superando.



De acuerdo con un video, circulando en redes sociales, tres hinchas de camisas verdes y dos de prendas blancas rodean a un asistente que está sentado y usa una camiseta negra.



A ese aficionado lo estrujan, le levantan la camiseta y lo jalan repetidamente. Un tatuaje alusivo al Deportivo Cali le habría permitido salir de ese trance.



➡️Indignación ha causado la acción de varios hinchas del Deportivo Cali mientras se disputaba el clásico vallecaucano, un hombre que portaba una camiseta negra fue "revisado" a la fuerza, mientras otra persona le roba el celular. pic.twitter.com/XQxcMKOcA4 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) March 27, 2023

A su lado estaban una mujer y un menor de edad que alcanzaron a sentir el acto agresivo, como lo califican en redes.



En medio de los jalonazos, uno de los hinchas de camiseta blanca da un giro y se acerca a uno de los que usan camisas verdes, al que sorpresivamente despoja, al parecer, de un celular que tiene en el pantalón.



El hombre se escurre entre varios asistentes y salta entre las gradas para alejarse del lugar.



La escena suscita comentarios en las redes sobre la intolerancia por asuntos de pasión futbolera. Otros consideran que fue una acción concertada.

NOS ENVÍAN 📣

Presuntos infiltrados en el clásico entre el Deportivo Cali y América, fueron expulsados por la hinchada del equipo azucarero de las graderías del Estadio Palmaseca 🤦‍♂️#quepasaencalive pic.twitter.com/2IEWkrY3Xz — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) March 27, 2023

En otro video se aprecia cuando dos uniformados de la Policía conducen a un hombre de camiseta blanca y lo sacan del enmallado de la tribuna.



Las circunstancias del caso causas de ese procedimiento no se precisaron. La fecha del incidente no se ha confirmado.

En redes, Andrés Gutiérrez escribió: "A las cosas hay que decirles por su nombre. Dejen de hablar de hinchas cuando lo que se ve en el video es que son unos Delincuentes escondidos detrás de una camiseta. Lo absurdo es que cualquier empresa afecta su imagen con esto, pero a los dirigentes del FPC no les importa".



El concejal Roberto Ortiz apuntó: "Es lamentable que hinchas busquen personas del otro equipo, aquí durante el clásico Cali Vs América a un hincha del propio equipo casi lo linchan, lo salvó que tenía un tatuaje del Cali, mientras tanto otro le quito el celular y salió a correr".





El abogado Fernando Vargas Quemba apunta: "Se ve que es una bandita que delinque concertados".



Jhon J Marin expresa: "Muy triste… en el Pascual pasa igual, me ha tocado ver hinchas levantando camisetas y pidiendo cédula a 100 metros de la policía. Todos los que vamos al estadio lo vemos y lo sabemos!!!"



Angélica M. Arbeláez V. señaló: "Por eso, no volví al estadio, es una lástima".

