Indignación en Colombia por el video de terrible agresión a conductor en calle de Cali

Un delicado hecho que ocurrió en el sur de Cali durante la tarde de este lunes, nueve de octubre, se ha vuelto prácticamente conversación nacional en redes sociales.



Lo sucedido tiene que ver con la terrible agresión de un conductor a otro, en plena vía del sector de Kachipay, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

Grave agresión genera indignación en Colombia

La agresión a conductor en Cali. Foto: Captura de pantalla

Según se puede ver en un video del momento, en la tarde de este lunes, dos conductores de vehículos particulares se enfrascaron en un altercado, tras un aparente choque entre sus autos.



En el registro se alcanza a percibir la molestia inicial por lo sucedido.



Al parecer, un señor de camiseta rosa, que iba a bordo de un Chevrolet Beat, impactó de forma leve a un Chevrolet Spark GT a la altura de la carrera 109 con calle 60, en el sur de Cali. Luego, empezó una espiral de violencia.



"¿Qué vas a hacer?", le dice el señor de rosa al joven de blanco, tras lo sucedido.



"¿Te vas a volar como un peladito?, parece replicar el joven.



"Volate como un peladito (...) Hágale, papi, que la denuncia la pongo", añade.



Tras el incidente, conforme se ve en la grabación, el hombre de camiseta rosada se monta a su vehículo. Sin embargo, el supuesto conductor del Spark, un joven que portaba una camiseta blanca, decidió subirse al capó del Beat para tratar de evitar que el auto empezara su marcha.



"No se me monte al carro así", reclama el hombre de rosa, al bajarse del vehículo.



"Ah, pero si me estás dañando mi h.. carro y te querés volar", le dice el de blanco.



Paso seguido, el hombre de rosado se acerca al joven y manda su mano al cinto. En ese punto, el joven de blanco lo derriba con una patada. Luego, le propina una seguidilla de golpes en el rostro.



TOTAL RECHAZO A ESTA ACCIÓN DE INTOLERANCIA ❗



En horas de la tarde, en el Sector de Kachipay (Bochalema), un altercado entre dos ciudadanos terminó en una fuerte agresión. 🆗 pic.twitter.com/dklZOf7JoT — Cali OK Noticias (@calioknoticias) October 9, 2023

Los primeros reportes indican que el hombre agredido está fuera de peligro, pero su rostro quedó bastante afectado por los golpes.



De momento, con la información que tienen las autoridades, se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido.

Así quedó el hombre agresivo por conductor en Cali… pic.twitter.com/i9j7pPA3mn — pablogonzalez1998 (@pablogo1998) October 10, 2023

Entretanto, los mensajes de rechazo por lo ocurrido no se han hecho esperar en redes sociales.

¡Colombia! Eso somos. Póngalo en trinos, póngalo en el tema que quiera, en la situación que quieran; en política, en razones económicas, en la separación de Shakira, en fútbol, en un proyecto, en una idea... Hay que aniquilar al otro, aplastarlo. Eso somos... https://t.co/zqtqZfxMyi — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) October 10, 2023

