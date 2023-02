Desde diferentes frentes de la institucionalidad caleña buscan alternativas para salvar el sistema de transporte masivo MIO que vive una profunda crisis financiera.



Sin embargo, en ese camino, los concejales Roberto Ortiz y Fabio Alonso Arroyave sostuvieron una fuerte discusión durante una mesa técnica alrededor del sistema.



Este hecho quedó registrado en video, en el que Ortiz le dice a Arrovaye: “Le faltó decir ‘Fabio, yo defiendo este proyecto porque esto hace parte de mi grupo político, el presidente de Metrocali hace parte de mi grupo político…’”.

Gazapera en mesa técnica del MIO. Ánimos alterados entre concejales. calma señores. Cali necesita soluciones y no agresiones verbales. Los gallos finos se emberracan cuando los pican. Por favor esconder las espuelas pic.twitter.com/G7kwltmpRo — Aldemar Dominguez Espinosa (@aldemardomingue) February 15, 2023

Este comentario exacerbó el ánimo de Arrovaye, al considerarlo “grosero” e “irrespetuoso”.



Ortiz le respondió: “¿No le gustó?”.



Arroyave, de pie y visiblemente molesto le reiteró: “No sea grosero, no sea irrespetuoso, no sea oportunista, no sea mentiroso”.



Agregó: “Yo nunca lo sapeo a usted, que es un corrupto, usted lo sabe, un bandido que me vino a tratar mal a mí… cómo me va a tratar así un sinvergüenza”.

Los demás ediles trataron de evitar una mayor confrontación, y finalmente el concejal Fabio Alonso decidió retirarse del salón en el que se encontraban.



El martes se anunció que Metrocali había llegado a un acuerdo con GIT Masivo, que reclama el pago de más de 200.000 millones de pesos a partir de una decisión de un Tribunal de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Cali.



De acuerdo con el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz: "Después de múltiples mesas de negociación, a las 10:30 p. m.del lunes 13 de febrero se llegó a un acuerdo con los acreedores, en cabeza de GIT Masivo".

Dijo que "se tiene el voto positivo de este y otros acreedores. El compromiso es estructurar un proyecto de acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema".



Metrocali informó que se pretende pagar este año, de una alguna manera el laudo que GIT Masivo ganó, dijo el funcionario.



"Adelantamos diferentes mesas técnicas hasta la noche durante los últimos cuatro meses finalmente el 13 de febrero se firma el acuerdo que nos permite establecer unas estrategias para garantizar una sostenibilidad", afirmó Ortiz,



"En el acuerdo figura, según el presidente de Metrocali, “el pago de acreencia laborales de primera clase y un abono de $ 10.000 millones a la quinta clase. Estos serán descontados de la firma final o del valor final". Sin embargo, el proceso sigue con tres fechas hasta noviembre para revisar cómo se cumplen los puntos de acuerdo.

