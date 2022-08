Los hinchas del Deportivo Cali están frustrados con el rendimiento del equipo, al punto de que luego de la derrota 3-0 frente a Envigado, en la noche del martes, los ánimos se calentaron en tribunas del estadio Palmaseca, en Palmira.

Decenas de seguidores de los azucareros lograron llegar a la zona donde se estaciona el bus para transportar a los jugadores y a su técnico, Máyer Candelo.



(Lea también: Atacan con explosivos subestación de Policía en Jamundí, Valle)



De acuerdo con versiones de autoridades, lograron burlar los primeros controles.

Hubo momentos de pánico para los integrantes y directivas del equipo, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales, en los que hinchas están descontrolados y enfurecidos.



En las grabaciones se escuchan improperios.



Al sitio acudieron miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad) y de Carabineros.



(Además: Masacre en el Valle del Cauca: cinco personas fueron asesinadas en una fiesta)



En la Policía y en la alcaldía de Palmira pidieron mesura y tolerancia en el fútbol para evitar hechos que lamentar.

#ATENCION

Hinchas protestan en el 🏟 #DeportivoCali, burlaron la seguridad de la puerta donde ingresa el bus de @AsoDeporCali, hubo necesidad de ESMAD, policía y carabineros para controlar la situación. pic.twitter.com/FbV1yqX0kl — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) August 3, 2022

Al parecer, no se habrían registrado heridos hasta ahora por estos disturbios.



(Lea también: Alerta: detectan origen de extraño color y malos olores en el río Cali)



Candelo dio rueda de prensa y se refirió al resultado: "Una situación negativa, no fue un buen momento. Seguimos fallando individualmente, colectivamente, no hay excusas. Esto es de trabajo de todos los días, si hay algún responsable ese soy yo, no mis jugadores, por eso vine solo, soy el que los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje".



CALI