Un video subido a redes sociales se convirtió en polémica porque muestra la 'broma' que tuvo lugar en uno de los baños del Bulevar del Río Cali, cerca del Centro Administrativo Municipal (Cam).

En las imágenes de menos de 10 segundos se aprecia cuando dos hombres de camisas blancas entran a un baño. Uno de ellos carga un balde de agua.



El acompañante abre la puerta de uno de los baños y se aprecia a una mujer sentada en el sanitario. Entonces, el baldado le cae en el rostro y el pecho.



"...¿Por qué me echa aguaaa, ve?", grita la mujer en el video, mientras que los dos hombres se retiran.



El video es grabado por una tercera persona que no aparece en cámaras.



En redes se indica que la mujer es una habitante del centro.



En principio se indicó que los autores de ese acto serían supervisores de seguridad.



El director de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Cali, Carlos Salazar, reaccionó por lo ocurrido: "Rechazamos este tipo de hechos bochornosos, ordenamos al operador del Bulevar del Río que sean desvinculadas esas dos personas, no lo vamos a permitir".

