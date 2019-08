Drama de familia por el robo de una mascota en el sur de Cali

A través de redes sociales, circularon en la mañana del jueves dos denuncias sobre robos en la capital del Valle. Autoridades dijeron que estaban conociendo los casos e iniciando las indagaciones de rigor.

Patricia Osorio, dueña de Alana, una perrita de raza pomerania, denunció que delincuentes le arrebataron a su mascota, el miércoles fingiendo que la habían chocado, cuando transitaba en su vehículo por el puente de la avenida Ciudad de Cali, entre las carreras 50 y 80, en el suroriente de esta capital.



En un video se aprecia la angustia por el robo. "Por favor, alguien que e ayude Me robaron a mi perra. Se la arrebataron a mi mamá con pistola, Ya me habían llamado para decirme que me la iban na robar, que me cuidara que me la robarían", dice en medio del.llanto.

Luego en un mensaje a quienes se le llevaron su perrita, la joven dice "Devuélvanme a mi niña. La persona que se la llevó, que se toque el corazón".



La mascota tiene 8 meses y se encuentra en delicado estado de salud. Quienes tengan algún informe pueden comunicarse en las líneas telefónicas 3024143450 y 3104091772.

Asalto en un taller de mecánica en Cali. Foto: Toma de video

Mientras tanto, en un video se aprecia un asalto en un taller de mecánica, que se presentó, al parecer, en el barrio Benjamín Herrera, comuna 8, en el nororiente de esta ciudad.



Las imágenes registran a un hombre que usa gorra, camiseta y bluyin. En su mano derecha porta un arma de fuego con la que intimida a dos empleados. Otro pistolero se encarga de dos personas más.



Los asaltantes se apoderan de una camioneta Toyota Fortuner, color gris plata, de placa FZK-210.