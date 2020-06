Majestuoso avistamiento de una osa de anteojos y sus crías en Nariño

Entre sorprendidos y conmovidos varios estudiantes de la Escuela Normal Superior del Mayo observaron a la distancia a una osa de anteojos, en vía de extinción, pero no estaba sola, iba acompañada de sus dos pequeñas crías, en las agrestes montañas del departamento de Nariño.

La llamativa escena familiar se registró en el municipio de La Cruz, en los alrededores del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, que también limita con el departamento del Cauca.



En el metraje se observa a la osa andina junto a sus oseznos transitando con la tranquilidad que hoy permite el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacional por la pandemia del covid-19.



Los admirados estudiantes después ver la magnifica escena decidieron avisar a través de una llamada a los guardabosques de Parques Nacionales, quienes les dan las orientaciones y las indicaciones pertinentes, orientadas a evitar perturbar o en el peor de los casos atacar a la familia de osos.



Una de las principales recomendaciones que recibieron los jóvenes fue la de mantener una distancia prudente de los animales, que les permitiera registrar en un video el paseo que realizaban en las inmediaciones del extenso y hermoso parque natural.



Para los funcionarios de Parques Nacionales "el avistamiento de esta familia de osos andinos es de gran importancia, puesto que los estudiantes adelantan con el acompañamiento de los guardabosques su proyecto social ambiental”.



Según el organismo, el mismo proyecto les permite a los educandos de esa institución educativa comprender sobre la necesidad de proteger y conservar los ecosistemas que rodean la región, al igual que preservar los hábitats y especies representativas de la región, en este caso el oso andino o como también lo califican los mismos estudiantes "el rey de las montañas".



Minutos después no se quisieron perder la espectacular reunión familiar algunos campesinos residentes en la zona que están muy comprometidos con la protección de esta especie y funcionarios de la ONG Wildlife Conservatión Society - WCS, quienes decidieron realizar un recorrido guardando las distancias de rigor, con el objeto de obtener más tomas en vídeo que permitirán evidenciar la vitalidad de la osa con sus oseznos en la zona de influencia del parque natural.



"Miren esta belleza", afirma uno de los guardabosques cuando está grabando el video y más adelante manifiesta "esto es espectacular".



Esta grata experiencia para todos los observadores de este inusual hecho terminó cuando la osa madre con sus oseznos se pierden entre los enormes matorrales y los árboles de la montaña.



Todo transcurre en un complejo natural bastante escarpado, cuyos páramos andinos tienen una extensión de 7.000 hectáreas que equivalen al once por ciento de la extensión total del parque natural situado en el sur del Macizo colombiano, entre los 1.100 y 4.500 metros sobre el nivel del mar.



Entre las especies de animales protegidos en esta zona del país además de los osos de anteojos, figuran el águila copetona, cóndor de los Andes, guacamaya, mirlo, pato colorado, puma, entre otras.



No resulta normal observar osos tan fácilmente en este complejo natural, porque según Parques Nacionales estos animales realizan sus recorridos en horas de la noche o en su defecto cuando no ven cerca la amenaza del hombre.



MAURICIO DE LA ROSA